Ferjekapteinen trosset advarsler om en syklon i området da han torsdag kveld la ut fra Salomonøyenes hovedstad Honiara med kurs for West Areare, 120 kilometer unna.

Først da ferja MV Taimareho la til kai etter den strabasiøse ferden, innså han at mange av passasjerene ikke lenger var om bord.

Overlevende fortalte at titalls passasjerer var skylt over bord av store bølger og kraftig vind, og lokale medier melder at minst 28 er savnet.

