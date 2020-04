Bruno Fernandes rakk å vise sine kvaliteter for Manchester United før koronakrisen satte en stopper for Premier League-sesongen.

Uniteds tidligere kaptein Bryan Robson rakk å bli imponert over portugiserens bidrag til rødtrøyene. Han ble faktisk så imponert at han sammenligner ham med en av klubbens største legender gjennom tidene.

– Helt siden han kom har han vært fantastisk. Han er ikke som Roy Keane, Paul Ince eller Nicky Butt. For meg er han mer som Paul Scholes. Han er strålende i rommet mellom motstanderens midtbane og forsvar, sier Robson til radiostasjonen talkSPORT.

Etter overgangen fra Sporting CP i januar har 25-åringen scoret to mål i ligaen og levert tre målgivende pasninger på fem kamper. Dette sikret ham månedens spiller i Premier League i februar.

– Bruno har et fantastisk syn på banen. Han ser pasningsmuligheter og utfører pasninger som Scholes gjorde. Han klarer også å score mål. Forhåpentligvis beviser han meg rett og fortsetter til å bli en ny Paul Scholes for United, sier klubblegenden.

– Paul Pogba var ment å gjøre dette

Franskmann og tidligere Chelsea- og Arsenal-spiller Emmanuel Petit er også full av lovord om bidraget til Fernandes.

– I løpet av to måneder rakk han å vise at han var det beste kjøpet i vintervinduet. Han har gjort mye på kort tid, det er som om han har vært i klubben i seks år, sier Petit til Paddy Power.

Petit som fikk 63 landkamper for Frankrike mener at portugiseren har gjort det som Paul Pogba burde gjort.

– Man ser at Fernandes har endret mentaliteten i garderoben. Det er vanskelig å komme i midten av sesongen og gjøre det. Paul Pogba var spilleren som skulle gjøre det hos United. Det var det han burde gjort når det kommer til ledelse på banen. Jeg gleder meg til å se dem på banen samtidig. Jeg er ganske sikker på at de kan få det til å fungere, sier Petit.

Hangeland imponert

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland rakk også å bli imponert over Fernandes før koronaviruset satte en stopper på ligaspillet.

– Det er ganske imponerende å gå inn i en ny liga, et nytt lag og et nytt land, og ta tak i kampene som han har gjort. Ikke bare med pasningsspillet, men også med kroppsspråket og viljen til å løpe framover så drar han med seg laget. Han har godt overblikk, god nærteknikk, er alltid på jakt etter de kreative løsningene og slår pasninger gjennom ledd. Det har vært en så åpenbar mangelvare. Det fører til en helt annen rytme og et langt farligere offensivt Manchester United, sa Hangeland i slutten av februar.

Kraften og presisjonen i 25-åringens høyrebein er allerede tydeliggjort på den største scenen, både da han skjøt i stolpen med et frispark og da hans målgivende corner fant kaptein Maguire mandag.

– Dødballene, som har vært en hemsko for Manchester United i mange år nå, ser med ett livsfarlige ut. Han har en fot, en presisjon og en kraft i sine legg som gjør at spillere som Maguire plutselig får akkurat den servicen som de trenger. Bruno Fernandes er arkitekten bak det som kan bli et veldig farlig dødballag i kampene fremover, sa Norges tidligere landslagskaptein.