Forsker: – Hvorfor i helvete stenger vi ned alt, da?

507 personer var lørdag innlagt på sykehus, 142 av dem på intensivavdeling.

Fredag kveld offentliggjorde Statens Serum Institut for første gang en oversikt over hvem som er døde, og den viser stor overvekt av gamle og kronisk syke.

120 av de 139 første som døde, var over 70 år gamle. 24 var over 90 år, 56 var mellom 80 og 90 år og 40 var mellom 70 og 80 år.

84 prosent av dem som døde, var også kronisk syke og led blant annet av diabetes, kreft, kronisk lungesykdom og hjerte- og karsykdom, viser oversikten.

Mens dødsraten blant dem over 90 år som får påvist smitte i Danmark har vært på 34,8 prosent, har den vært på 3,1 prosent for dem som er i 60-årene.

Smittet av personale uten symptomer

352 av 401 koronadøde i Sverige har vært over 70 år, ifølge søndagens oversikt fra svenske folkehelsemyndigheter. Torsdag meldte SVT at det er over 400 smittetilfeller i eldreboliger i Stockholm.

– Personalet kan ha vært smittet, og så har man jobbet i slutten av inkubasjonstiden og dessverre smittet en del eldre, sier professor Niklas Arnberg.

Byrået Attendo sier at det i hovedsak har vært personale uten symptomer som har smittet beboerne. I Stockholm har hver tredje pleietrengende eldre blitt smittet av korona. Flere studier peker på at koronaviruset smitter raskt, og tidlig i sykdomsforløpet. Det kan forklare hvorfor mange smitter selv om de er symptomfrie, skriver Expressen.

En ny kinesisk studie viser at fire av fem som hadde testet positivt på korona, var symptomfrie, skriver Aftonbladet.

Siden 1. april har Kina gitt ut tall på smittede som er symptomfrie. Av 166 har 130 testet positivt, skriver tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Dette er stikk i strid med rapporten fra WHO i februar, der det heter at smitte uten symptomer «er relativt uvanlig» og ikke noen større kilde til ytterligere smittespredning. En forsker mener at dette kan tyde på at viruset har vært i omløp lengre enn man har trodd, og at mange allerede er eksponert.

– Selv om de bommer med 10 prosent, tyder dette på at viruset er overalt. Dersom, og jeg understreker dersom disse funnene er representative, så må vi spørre oss selv: Hvorfor i helvete stenger vi ned alt, sier forsker og epidemiolog Tom Jefferson ved universitetet i Oxford.

Underbygger

Avisen South China Morning Post, som viser til hemmeligstemplede data, skrev lørdag at Kina alt har påvist 43.000 tilfeller av såkalt asymptomatisk smitte.

De siste ukene har det fra flere hold blitt påpekt at det slett ikke er uvanlig at smittede er symptomfrie, noe som underbygges av de kinesiske funnene.

Professor i klinisk immunologi ved universitetet i Firenze i Italia, Sergio Romagnani, er en av dem som har hevdet at de fleste som tester positivt, er uten symptomer. Han trakk konklusjonen etter å ha ledet arbeidet med å teste rundt 3.000 innbyggere i en totalt isolert landsby nord i Italia.