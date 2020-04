Ruud ferdig med hjemmekarantene – ser positivt på situasjonen

Koronavirus-pandemien sørger for at all tennis er avlyst eller utsatt for en lang periode framover. Per nå er det ikke planlagt noen turneringer før tidligst i midten av juli, men det er slett ikke sikkert at det blir spilt til sommeren i det hele tatt.

Det gir selvsagt en uoversiktlig situasjon for utøverne. Ruud har inntil nylig vært i hjemmekarantene etter å ha returnert til Norge fra USA, og pappa Christian forteller at 21-åringen ser fram til litt mer bevegelsesfrihet.

– Til nå har det bare vært fysisk trening i «heimen». Han deler leilighet med en kamerat som er tidligere spiller, så de har tenkt å spille litt sammen, selvsagt under de retningslinjene som foreligger. Det er viktig, sier far og trener Christian Ruud til NTB.

Treningsløft

Casper Ruud kommer til å fortsette med hovedsakelig fysisk trening en periode framover. Så blir det mer og mer tennis etter hvert som man nærmer seg spill igjen. Når det skjer, er uvisst.

– Han har satt seg en foreløpig dato i hodet, som er i slutten av juli. Det er kjedelig med de turneringene som er avlyst, men vi håper fortsatt at French Open (Grand Slam på grus) er på agendaen og kan spilles senere. Det snakkes om at turneringer kan bli flyttet til november og desember, da det normalt er pause, men det er ikke noe som er avklart, sier Christian Ruud.

Han vil ikke si at sønnen har verken noen fordeler eller ulemper sammenlignet med andre spillere som følge av at sesongen er satt på vent. Men «Team Ruud» prøver å se det positive i situasjonen.

– Han skulle gjerne spilt turnering, men man må prøve å vri situasjonen til noe positivt. Det er sjelden man får tid til å trene sammenhengende i tre-fire måneder. Tennis har jo en sesong som egentlig er litt for lang. Nå får Casper en «pause» med god tid til å finpusse og trene på det han må bli bedre på, sier den tidligere tennisproffen og legger til at de etter hvert har planer om å bevege seg til Mallorca for å trene på Rafa Nadal-akademiet.

Sulten

Ruud har ingen problemer med å forholde seg til de strenge retningslinjene helsemyndighetene har innført for å få kontroll på koronaviruset. Og han er svært motivert for å starte opp igjen når sjansen kommer, forteller faren.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å forholde oss til det vi får beskjed om fra dem som styrer. Det er likt for alle. Og Casper er kanskje i en bedre posisjon enn de som er 30–35 år og kanskje har tenkt å spille bare et år til. Han er ung og sulten.