USAs president Donald Trump ga Kongressen beskjed om at etterretningstjenestens generalinspektør, Michael Atkinson, snart vil få sparken, melder The Washington Post.

Atkinson fikk en sentral rolle i riksretten mot Donald Trump, da han i september i fjor gjorde Kongressen oppmerksom på varslersaken som dannet grunnlag for de videre anklagene om at presidenten hadde forsøkt å presse Ukraina til å sverte Trumps politiske motstander Joe Biden og hans sønn.

– Det er viktig at jeg kan ha full tillit til de som har rolle som generalinspektør. Det er ikke lenger tilfellet med vedkommende, skriver Trump i et brev overlevert Kongressen, som The Washington Post har fått tilgang til.

Ifølge avisen har Trump ved flere anledninger ønsket å fjerne Atkinson, men har tidligere blitt overtalt til å ikke gjennomføre ideen.

Demokratlederen Chuck Schumer kritiserer Trump for avgjørelsen.

– Michael Atkinson er en mann med integritet som har tjent landet vårt i nesten to tiår. Å få sparken for å ha mot nok til å snakke makten i mot gjør han til en patriot, sier Schumer.