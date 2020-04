I et Twitter-innlegg natt til lørdag norsk tid, forteller artisten Pink at hun for to uker siden testet positivt for koronaviruset.

– For to uker siden viste jeg, og min tre år gamle sønn Jameson, symptomer som lignet på covid-19. Heldigvis hadde legen vår tilgang til tester, og jeg testet positivt, sier artisten i en uttalelse.

Siden da har hun og familien vært i isolasjon. For få dager siden tok hun en ny test, som da var negativ.

– Det er en skandale at myndighetene våre ikke har gjort testing mer tilgjengelig. Sykdommen er veldig seriøs, og ekte, skriver amerikaneren videre.

Samtidig skriver hun at hun nå vil donere en million dollar, drøye 10,6 millioner kroner, til bekjempelse av viruset.

– For å støtte helsemannskapet som kjemper mot dette hver dag, donerer jeg 500.000 dollar til Temple University Hospital Emergency Fund i Philadelphia, for å hedre min mor, Judy Moore, som jobbet der i 18 år, skriver hun.



– Videre donerer jeg 500.000 dollar til krisefondet til Los Angeles. Takk til alle helsearbeidere og alle andre i verden som arbeider så hardt for å beskytte våre elskede. Dere er heltene våre, skriver hun videre.