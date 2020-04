I løpet av under tre timer har politiet i Agder stoppet seks-sju fester hvor mellom ti og 30 personer befant seg.

– VI har merket en økning i antall hjemmefester fordi folk ønsker sosial kontakt. Men også fordi naboer er mer vare på det nå, og kontakter oss selv om festen ikke har tatt helt av, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til NTB ved 3-tiden natt til lørdag.

Han forteller at de fleste har hatt forståelse for påleggene fra politiet, og at festdeltakerne har gått hver til sitt etter at politiet kom på døra.

Oppfordrer til å følge føringer

Kl 0240 #operasjonssentralen Vi får inn flere meldinger om privatfester med flere mennesker og mer lyd enn det som er akseptabelt. Vi har kapasitet til å responderer på de fleste meldingene, og festene blir avsluttet. — Politiet i Agder (@politiagder) April 4, 2020

Ifølge retningslinjene fra myndighetene skal maksimum fem personer være sammen, og folk skal holde god avstand til hverandre.

– Vi har ikke sanksjonsmuligheter, og ingen blir anmeldt. Men vi oppfordrer folk til å følge de føringene som er kommet fra myndighetene, sier Hægeland.

Han forteller at festdeltakerne var i alle aldre, men at de fleste var voksne, fra 30 år og opp.

– Når alkohol er med i bildet, går fornuften ut, uansett om du er voksen eller ungdom. Men vi hadde håpet at voksne folk kunne følge retningslinjene.

Lav terskel

Hægeland mener det er unødvendig at politiet må sette seg selv i fare for smitte fordi folk ikke følger de nasjonale føringene.

– Det burde vært unødvendig, sier han.

– Men vi tar forholdsregler for å begrense eksponering og har lav terskel for å bruke smittevernutstyr. Jeg har ikke inntrykk av at patruljene ser på det som en overbelastning å måtte stoppe fester.