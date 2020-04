Fredag deltok popstjernen og skuespilleren Selena Gomez i Instagram-serien «Bright Minded», som drives av hennes tidligere Disney-kollega Miley Cyrus.

Under den 20 minutter lange seansen fortalte at hun nylig har fått diagnosen bipolar lidelse, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge Helsenorge er bipolar lidelse en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever. Bipolar betyr «to poler», og disse to polene står for mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).

– Nylig besøkte jeg en av de beste psykiatriske klinkikkene i USA, McLean Hospital, og jeg diskuterte en del ting jeg har gjennomgått de siste årene, og forsto at jeg var bipolar, sier Gomez i serien, ifølge CNN.

Ifølge AP mener Gomez at hennes forståelse av lidelsen har gjort det lettere for henne.

– Det tok frykten bort, sier 27-åringen.

– Jeg lærte mer, og fikk mer informasjon, og det hjelper meg faktisk. Det skremmer meg ikke nå som jeg vet, sier hun.

Gomez har tidligere fortalt at hun lider av den kroniske revmatiske sykdommen lupus, og at dette tidligere har skapt depresjon, angst og panikkanfall.