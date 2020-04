Under sin pressekonferanse fredag, kom USAs president Donald Trump med meldingen om at Centers for Disease Control and Prevention (CDS) vil anbefale alle amerikanere til å dekke til ansiktet sitt.

– Du kan gjøre det. Men du trenger ikke å gjøre det. Selv velger jeg å ikke gjøre det. Det er bare en anbefaling, sier Trump, ifølge New York Times.

Foreslår hjemmelaget

Ifølge avisen presiserte han at kirurgiske masker og medisinske munnbind er forbeholdt helsearbeidere, og CDSs anbefaling går ut på å eksempelvis dekke munn og nese med et tøystykke.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan dette gjøres ved bruk av t-skjorter, skjerf og ikke-kirurgiske masker og -munnbind.

– Om folk vil bruke skjerf, som mange har gjort, så kan de det. I mange tilfeller er skjerf bedre, for de er tykkere. Men det kommer an på stoffet, sier Trump.

Ifølge The Washington Post har debatten om hvorvidt man skal dekke seg til i hverdagen oppstått i USA som følge av ny forskning som indikerer at smittespredning kan skje ved tilfeller der smittede ikke viser symptomer.

USA hardt rammet

Underveis i pressekonferansen, erkjente helsedirektør Jerome Adams at retningslinjene rundt bruk av ansiktsmasker i USA har vært forvirrende hittil, og at CDS og Verdens Helseorganisasjon innledningsvis frarådet offentligheten å bruke dem.

– På grunnlag av de beste funnene vi hadde da, konkluderte vi med at smitterisikoen for en frisk person ikke ville påvirkes stort av maskebruk. Men vi har alltid anbefalt de som viser symptomer å bruke dem, sier Adams.

Ifølge John Hopkins Universitys oversikt over koronavirussmitte, er det hittil registrert 273.880 tilfeller i USA, som har flest tilfeller i verden. Så langt er over 7000 mennesker døde med viruset, og storbyen New York er hardest rammet.