Politiet i Sør-Vest opplyser at de fredag kveld klokken 19.30 fikk melding om at det var avfyrt et skudd i luften utenfor en bolig på Dale i Sandnes.

Siden meldingen gikk ut på at mannen hadde skytevåpen, ble det besluttet å gis bevæpning på oppdraget.

Politiet opplyser at en mann i 50-årene skjøt mot dem da de kom til stedet.

– Politiet løsnet deretter skudd mot mannen, og traff ham, sier Åshild Ravndal, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen i 50-årene er sendt til Stavanger universitetssykehus med skuddskader.

Til TV 2 sier Ravndal at politiet kjenner til mannen fra tidligere.

Det er foreløpig ikke ytterligere informasjon om skadene til mannen.

– Ingen andre ble skadd i hendelsen, opplyser Ravndal til TV 2.

Mannen er pågrepet, og politiet har kontroll på våpenet som ble brukt. Det er foreløpig uklart hva slags våpen mannen hadde.

Det er ingen mistanke om at flere personer var involvert i hendelsen.

– Det er for tidlig å gå i detaljer på hva som skal ha skjedd, sier Ravndal.

Polititjenestemennene som var involvert i hendelsen blir tatt hånd om. Politiet er i gang med å etterforske saken, og spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.