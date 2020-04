– Det jeg ser på akutten er skremmende. Jeg er redd

– Jeg vet ikke hvordan denne morgenen kommer til å bli, men antakelig ikke så annerledes fra i går kveld. Så det blir en travel dag.

Det sier Matthew Bai når han filmer seg selv i bilen klokken syv om morgenen.

Han skal snart starte skiftet sitt på akuttmottaket på sykehuset Mount Sinai Queens i New York.

– Før jeg gikk og la meg i går kveld, hadde vi 60 pasienter med covid-19 som ventet på en sykehusseng, forteller han.

New York er svært hardt rammet av koronaviruset. Nær 100.000 har fått påvist koronasmitte i byen, og sykehuskapasiteten er fullstendig sprengt.

Antallet koronadødsfall nærmer seg 3000 i delstaten New York. De fleste dødsfallene har skjedd i New York City.

Bare det siste døgnet er det rapportert om 560 nye dødsfall. I hele delstaten er rundt 15.000 innlagt på sykehus, flesteparten i byen.

New York står også for over 40 prosent av alle korona-relaterte dødsfall i USA og likhus og begravelsesbyråer er i ferd med å fylles opp.

Familien flyttet ut

Matthew Bai, jobber på akutten på Mount Sinai Queens sykehuset, og har nærkontakt med pasienter som er smittet med koronavirus hver eneste dag.

Onsdag kveld postet sykehuset videoen hans på sin Facebook-side.

– Det har vært tøft, sier Bai før han går inn for å starte vakten sin.

Samme helg tok familien beslutningen om at kona og datteren skulle flytte ut, for å holde dem unna smittefare.

– Kona mi og jeg bestemte at det vil være tryggere for familien vår, for vår 17 måneder gamle datter og kona mi, å forlate leiligheten vår til dette er over, fordi jeg går inn og ut av dette høy-risiko miljøet hver eneste dag, sier han, og fortsetter:

– Jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å vare, men da jeg forlot huset i morges, sa jeg ha det til kona mi og datteren min for hvem vet hvor lenge. Det kommer antakeligvis til å gå flere uker før jeg ser dem igjen, sier han.

Dr. Bais opptak fra sykehuset, viser overfylte korridorer. Foto: Dr. Matthew Bai, Mount Sinai Hospital

Jobber på overtid

Bai filmer også på innsiden av sykehuset, der man kan se korridorer som er fulle av pasienter og personell.

– Selv om vi er helt oversvømt, gjør vi vårt beste for å gi dem behandling, noe vi også gjør, sier han, og viser hvordan pasienter i korridorene har fått oksygentanker som de trenger for å puste.

Vanligvis skulle skiftet hans denne dagen vært over klokken 17 men først to timer senere er han ferdig på jobb.