Avslører ny kjæreste: – Jeg er på det lykkeligste jeg har vært i livet

I september 2018 ble det kjent at Ulrikke Falch og Henrik Elvejord Borg var blitt et par.

Fire måneder senere slo derimot idyllen sprekker, og kjendisparet gikk hver til sitt.

Nå kan Henrik Elvejord Borg avsløre overfor God kveld Norge at han har funnet lykken igjen.

– Jeg har fått meg kjæreste i Sverige, og det er veldig, veldig hyggelig. Så jeg tilbringer karantenetiden her nede, forteller en forelsket Elvejord Borg.

Svensk programleder

Den utkårede heter Lisa Anckarman (30) og er en svensk kjendisstylist og YouTuber. Anckarman leder også den svenske versjonen av «Studio Paradise».

– Det er kjekt å være sammen med noen som er kjent med å være i media og rampelyset. Man er mer på samme plan, kan man si det? sier den tidligere «Ex on the Beach» -deltakeren.

Det nyforelskede paret kan avsløre at det hele startet med en melding i innboksen på Instagram.

– Jeg var på København fashion week i januar. Da sa en venninne av meg at jeg måtte skrive til en pen gutt, men jeg kom ikke på noen pene gutter i Sverige, så jeg måtte tenke internasjonalt. Da kom jeg på at jeg hadde sett en pen gutt på «Ex on the Beach» i Norge, så da skrev jeg en DM der og det ble tatt godt i mot, forteller hun.

Kjøpte flybillett

Allerede dagen etter første samtale dukket det opp en flybillett.

– Vi snakket da i en dag så sendte Lisa meg en flybillett til Uppsala. Dette var dagen etter jeg landet fra Bali, da var ting ganske mørkt. Den perioden var jeg ikke spesielt blid, men så kommer det et lite lys i en ellers mørk verden, sier han.

– Og det har vel egentlig vært oss siden da, fortsetter han.

– En så digg gutt har noen jenter i sin DM, så jeg kjente at jeg trengte å gjøre noen drastiske tiltak så jeg sendte en flybillett etter en dag, forteller hun.

– Nå blir dere tvunget til å bli skikkelig kjent siden det er karantenetilstander, hvordan er det?

– Jeg har ikke hatt noen valg, nå har jeg vært her i en måned. Det har vært noe nytt da, vanligvis når man treffer treffer noen, sier han før han blir avbrutt.

– Så rekker man hvert fall hjem å dusje, sier Anckarman lurt.

Bratt læringskurve

Etter paret hadde møtt hverandre tre ganger bestemte de seg for å dra til Afrika.

– Vi møttes vel tre ganger før vi dro til Marokko, så dro jeg hjem og da kom karantene-greiene. Hver gang vi ikke var sammen så var det ikke gøy, forteller han.