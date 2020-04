Så mye ønsket Odd at permitterte spillere skulle trene – mange spillere er irriterte

37,5 timer i uka

– Jeg trenger ikke være enig eller uenig. På vegne av Odd tar jeg ikke stilling til antall økter. Det kan være så ulike ting, det blir litt for tabloid og snakke om hva som er økter og ikke økter. Er restitusjon en økt for eksempel? De er i arbeid 55 prosent, det er opp til den enkelte å påse at vi er innenfor rammen som vi er blitt enige om, sier Odds sportslige leder Tore Andersen til TV 2.

– Vi måler ikke økter, men har et ønske og krav om at de trener 55 prosent. Det er opp til hver enkelt hva det innebærer, fortsetter Andersen.

På spørsmål om hva en 100 prosent arbeidsuke innebærer, svarer han:

– I snitt er det 37,5 timer i uka. Det står i kontrakten deres. De skal jobbe et årsverk, og nå er de permittert 45 prosent av det. Hvis en gjennomsnittlig arbeidsuke er 37,5 timer, blir det litt over 20 timer.

– Det er ikke akseptabelt fra vår side

Mens Odd har permittert 45 prosent, har både Start og Vålerenga permittert 75 prosent.

Vålerenga kom fredag med et forslag om at de skulle ha fem treninger på halvannen time i uka, men det ble ikke spillerne med på. Dermed ble det heller tre økter i uka på 90 minutter.

Joachim Walltin er klar på at klubbene må ha en plan og tydelig kommunikasjon med spillerne før de setter opp fellestreninger. NISO-lederen sier at det er opp til spillerne selv hvorvidt de ønsker involvering fra NISO.

– Jeg vet det har vært en del korrespondanse med spillermøter. Alle detaljer har jeg ikke, men det er åpenbart at du ikke kan trene daglig som normalt når du er permittert. Det er ikke akseptabelt fra vår side, og det har vi gitt spillerne klar beskjed om. Oppfordringen vår er at spillerne og klubben finner gode løsninger som er grei for begge parter og tåler dagens lys. Vi har sendt noen brev til klubber, men ønsker at de skal komme til en løsning på egen hånd, slår Walltin fast.