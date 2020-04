Volvo traff det norske markedet perfekt da de rullet ut ladbare hybrid-utgaver av storbilene S90/V90 og SUV-en XC90.

Senere har bilene i 60-serien fulgt etter og nå har også den kompakte SUV-en XC40 kommet i ladbar hybridutgave.

Disse bilene kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Det har gitt høyt salg her hjemme.

Så har også Volvo vært størst på ladbare hybrider i Norge i flere år og nybilsalget har de to siste årene bestått av 65 prosent ladbare hybrider.

Nå utvider Volvo ytterligere satsingen på ladbare hybrider og lanserer et nytt motoralternativ på modellene V60 og XC60. Samtidig ruller de nå ut “Recharge”, merkets nye modellportefølje som består av rene elbiler og ladbare hybrider.

340 hestekrefter

Det nye motoralternativet, som nå kommer på flere av Volvos ladbare hybrider, heter T6 og vil være tilgjengelig på bilene som er bygget på SPA-plattformen (Scalable Product Architecture). Tidligere har Volvo tilbudt toppmodellen T8 på de ladbare hybridbilene i 60- og 90-serien i Norge, samt T5 på XC40.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Med introduksjonen av T6-varianten i Norge utvider vi det ladbare hybridtilbudet med et motoralternativ som gir norske kunder en lavere innstegspris på ny Volvo, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

T6 blir tilgjengelig i alle salgsversjoner og utstyrsnivåer av modellene V60 og XC60. Bilene med T6-varianten har en toliters bensinmotor med fire sylindere som trekker forhjulene og en elektrisk motor som trekker bakhjulene. De to motorene yter henholdsvis 253 og 87 hestekrefter, totalt 340 hestekrefter, med et samlet dreiemoment på 590 Nm.

Dyr i starten – men nå kan du få den billigere

Volvo har hatt kjempesuksess med sin T8-drivlinje her hjemme. T6 byr på litt mindre krefter, men også lavere pris.

Solid priskutt

Til sammenligning tilbyr T8-varianten 390 hestekrefter og et totalt dreiemoment på 590 Nm, fordelt på de to motorene, der bensinmotoren yter 303 hestekrefter og den elektriske motoren 87 hestekrefter. Begge variantene har en batterikapasitet på 11,6 kWt.

T6 gir også et betydelig priskutt, sammenlignet med T8. Bilene som kommer med T6 vil ha en innstegspris som ligger ca. 30.000-50.000 kroner under T8. Startprisen for en Volvo V60 Recharge Plug-in hybrid T6 vil med det være på 579 900 kroner, mot 609.900 for T8.

XC60 Recharge Plug-in hybrid T6 starter på 699.900 kroner. T8 har startpris på 749.107 kroner.

“Recharge” omfatter altså alle Volvos helelektriske biler og ladbare hybrider. Bilene vil hete «Recharge» etterfulgt av den respektive drivlinjebetegnelsen. Den ladbare hybrid-varianten av XC40 vil dermed hete «XC40 Recharge Plug-in Hybrid», mens den helelektriske vil hete «XC40 Recharge Pure Electric».

Vi tok med Volvos toppmodell på fjelltur

XC40 har nylig kommet som ladbar hybrid til Norge. Her heter drivlinjen T5.

Halvparten skal være elbiler

Under dette igjen kan kundene velge mellom ulike utstyrsnivåer, som Inscription og R-design. Samme inndeling vil gjelde for modellene i 60- og 90-serien, selv om de for øyeblikket kun er tilgjengelige som ladbare hybrider. En ladbar XC60 med T8-motor vil dermed hete «XC60 Recharge Plug-in Hybrid T8

– I 2025 skal halvparten av det globale bilsalget til Volvo være helelektrisk og resten hybrider. Det kommer flere spennende elbiler og hybridbiler fra Volvo de kommende årene, som vil passe det norske markedet godt, avslutter Erik Trosby.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Video: Her takker første generasjon XC60 for seg