Den beste påskekrimserien er mer drama enn krim

«Tilståelsen»

«Tilståelsen» er bygget på en sann historie, der vi treffer politietterforskeren Steve Fulcher (Martin Freeman). Fulcher etterforsker forsvinningen, og etter hvert drapet, på 22 år gamle Sian. Gjennom å løse saken med noe utradisjonelle metoder, og ved å gå litt utenfor politiprotokollen for å få en tilståelse, står hans rykte og karriere i fare.

Samtidig møter vi moren og familien til Sian, som først venter i uvisshet, og deretter følger vi dem gjennom sorgen. Vi blir også kjent med Karen (Imelda Staunton), som ikke har sett datteren Becky på mange år, og som etter hvert blir involvert i saken.

«Tilståelsen» er krimdrama med hovedvekt på drama. Til gjengjeld er det bra, engasjerende drama, med gode skuespillere og rollefigurer. Dette er folk vi tror på og heier på. Martin Freeman er troverdig som politietterforsker Fulcher, og vi kjenner på urettferdigheten og håpløsheten han opplever.

Det samme gjelder Imelda Staunton som Beckys mor, Karen. Hun portretterer en knallsterk kvinne, som i sorgen etter sin datters død, klarer å kjempe. Staunton viser sorg, håp, fortvilelse og styrke som treffer hjertet.

Vissheten om at det er en sann historie gjør at urettferdigheten de opplever treffer ekstra hardt. Historien er godt fortalt, og den tar interessante vendinger underveis. Serien glir mer og mer over til drama, ispedd litt krim.

«Tilståelsen» viser konsekvensene av tragiske hendelser på en varm og troverdig måte. Serien kunne hatt litt mer spenning og strukket krimdelen litt lenger, men er likevel den mest engasjerende påskekrimmen i år.

Terningkast: 5

«Tilståelsen» er den lengste av alle påskekrimmene, med hele seks episoder. Den sendes på NRK1 fra søndag 5. april kl. 21:45. Alle episodene kommer i NRK TV fredag 3. april kl. 06:00

«Deadwater Fell»

Handlingen i «Deadwater Fell» finner sted i en fiktiv skotsk landsby. Vi møter to vennepar en kveld der alt er tilsynelatende idyll, men samme natt brenner huset til familien Kendrick ned. Den eneste overlevende er faren Tom (David Tennant), og når det raskt kommer fram at familien ble drept før brannen, står han som en av de hovedmistenkte.

Gjennom tilbakeblikk ser vi at alle de fire voksne har noe å skjule, og alt rakner når hemmelighetene kommer til overflaten. Dette er først og fremst et familiedrama, med gode skuespillere og skildringer av mellom-menneskelige relasjoner.

Gjennom tilbakeblikkene avdekkes sannheten sakte, men sikkert. Det går imidlertid litt for sakte, og serien blir noe stillestående gjennom de fire episodene. Likevel er det mye interessant, og selv om det ikke er noe nytt å skildre fasader som sprekker, så er serien tidvis medrivende når mørket kommer fram.

Selve krimgåten om hvem som er morderen klarer å engasjere ganske greit, selv om motivet kunne ha kommet tydeligere fram. David Tennant er veldig god på å gå fra kjærlig familiefar til skurk, og man vet aldri hvor man har han. Serien klarer dessuten å skildre hva en stor tragedie kan gjøre med et lite samfunn.

Terningkast: 4

Sendes på NRK1 fra onsdag 8. april kl. 21:20. Alle episodene kommer i NRK TV fredag 3. april kl. 06:00 NRK viser dessuten den tiende sesongen av krimserien «Vera» fra fredag 10.april.