Da advokaten så opp, skjønte han plutselig hva som var i vente

Bakgrunn fra Frelsesarmeen

Meling er vokst opp med foreldre som var offiserer i Frelsesarmeen og var selv frelsessoldat – og hornmusikant – der i mange år. Men han ba om å bli strøket som soldat fordi han følte seg som en belastning for organsisasjonen på grunn av Krekar-saken.

Også foreldrene til Meling har fått oppleve vreden mot sønnen.

– Min gamle far solgte bladet deres, «Krigsropet». Da møtte han på en dame som begynte å skjelle ut denne advokaten som forsvarte Krekar. Da sa min far at «jeg liker han, jeg». Da spurte hun hvordan det gikk an å like en sånn mann. «Det er sønnen min», sa min far da.

– Har aldri handlet om Krekar

Meling sier han håper de fleste klarer å skille mellom han som advokat og han som person.

– Så er det heldigvis også noen som stopper meg og takker for at jeg tør å kjempe for rettssikkerheten, og jeg er glad barna har fått oppleve det også. For det er jo en samfunnsrolle. Så håper jeg de vil tenke tilbake på at de hadde en far som kjempet for noe. For det har egentlig aldri handlet om mulla Krekar; det handler om rettsstaten vår, sier han.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.