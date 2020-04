Withers døde i Los Angeles av hjerteproblemer mandag denne uken.

Han var aktiv fra 1971 til 1985 og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2015. Withers sto bak en rekke låter som har tålt tidens tann, blant dem «Lean On Me», «Lovely Day» og «Ain't No Sunshine».

«Lean On Me» er for øvrig tatt med i «Norsk samlebok 2013: for kirke og hjem».

