Innføringen av koronatiltakene førte til at boligprisene falt med 1,4 prosent i mars. Måneden startet bra, men da koronatiltakene ble innført 12. mars snudde prisene nedover.

– En ny normalitet

Nå forteller adm. direktør Henning Lauridsen i EiendomNorge om en «ny normalitet»,

– Foreløpig ser vi ikke tegn til noen store prisfall i markedet. Vi tror prisene vil gå ganske flatt nå i den perioden vi er i, og så er det situasjonen etter krisen som blir spennende; er norsk økonomi skadet eller ikke, sier Henning Lauridsen.

Men, ekspertene er ikke helt enige. Eiendomsmilliardær Christian Ringnes har ingen tro på et flatt prisbilde.

– Nei nei, dette er vås, prisene kommer til å falle som en stein. Det sier seg selv: Folk mister jobben, og blir usikre på fremtiden, og dette kommer til å gå sterkt ut over boligprisene, sier Ringnes.

Og prisnedgangen vil forsterkes, hvis mange begynner å selge før de vil kjøpe.

– Med så mye usikkerhet, vil prisene falle på kort sikt, sier John A. Sætre, som er leder for Nordea Bank, og legger til at dette er å vente i en slik situasjon.

– Det vi ofte ser i slike kriser, er at folk blir sittende på gjerdet, og de vil selge før de kjøpe ny bolig.

Liten grunn til optimisme

Christian Ringnes forventer at det vil bli mange ekstra boliger på markedet i tiden som kommer.

– I gamle dager - og da snakker jeg om for et par måneder siden, kjøpte folk gjerne ny bolig før de hadde solgt den gamle. Slik er det ikke lenger, og det betyr jo at det kommer masse ekstra boliger på markedet. Og boligproduksjonen nå er slett ikke lav. Nei da, dette kommer til å blø, og det kommer til å bety fallende priser, sier Christian Ringnes, som tror det er liten grunn til optimisme.

– Skulle dette være over når vi kommer til sommeren, og vi har hatt en kortvarig likviditetsknekk, da blir det kanskje ikke bli så stort prisfall, men det mest sannsynlige er at dette varer godt ut i annet halvår. Da begynner folk å bli slitne, og da faller prisene.