Det opplyser Sykehjemsetaten til TV 2 fredag ettermiddag.

De har testet 490 av sine 3600 langtidsbeboere. De totalt 45 smittede bor på 11 ulike sykehjem.

Ved 26 sykehjem har ansatte fått påvist smitte.

Oslo kommune har allerede i flere uker hatt besøksforbud på sine sykehjem, og bortimot all smittespredning kan derfor spores til de ansatte og beboere.

Planlegger for lav bemanning

For å hindre videre spredning får i hovedsak ingen ansatte jobbe ved flere institusjoner samtidig, har kommunen bestemt.

I tillegg sendes alle medarbeidere med symptomer på luftveisinfeksjoner i hjemmekarantene og testes for smitte.

Likevel er det vanskelig å sikre mot seg videre smitte på sykehjemmene.

– Medarbeiderne våre bor hjemme med sine familier. De går i butikken og ferdes i samfunnet som andre, og når de er på jobb, så arbeider de tett med kolleger. Hvis de får små eller ingen symptomer som de ikke merker selv, er det en fare for at de tar med seg smitten inn på institusjonen nå som smitten øker i befolkningen i Oslo, sier Mevold.

Sykehjemsetaten har testet 1.300 av sine 10.000 ansatte. Av dem er 89 bekreftet smittet, mens 550 ansatte er i karantene. På det meste har tallet vært over 700 ansatte.

– Denne uken ba vi institusjonene om å planlegge for en bemanning som kan bli 30 prosent lavere, sier Mevold.

Legger til rette

På sykehjemmene bor personer i de siste årene av livet sitt, og nesten alle beboerne er i risikogruppen for koronaviruset. Nylig uttalte helseminister Bent Høie (H) at alle institusjoner til tross for besøksforbudet må legge til rette for at pårørende får møte beboere som er i en avsluttende fase av livet.

– Institusjonene kjenner sine beboere best og lager gode løsninger for dette, men det er selvsagt krevende ikke å kunne ha så tett kontakt med de pårørende som de pleier å ha, sier Mevold.

Sykehjemsetaten er i ferd med å ferdigstille 500 plasser for å avlaste sykehusene. I dag er 117 av dem operative, der 18 har blitt benyttet.

Den første smitten ved et norsk sykehjem ble påvist på Ellingsrudhjemmet i Oslo 14. mars. Da fikk tre personer påvist koronavirus. Én av dem var allerede død. De to andre er i ferd med å friskmeldes.