– Det gjør godt å kunne bidra, sier Maren Lundby som har bidratt på den nasjonale dugnaden med å kjøre ut varer i hjemkommunen, Vestre Toten.

Lundby og de andre hoppjentene har også merket virkningen av korona-viruset.

– Dette er jo en helt annerledes situasjon for alle og som ingen er vant. Flesteparten i støtteapparatet vårt er dessverre permittert, inkludert treneren vår, Jermund Lunder. En bagatell i den store sammenheng i dag, men viktig for oss - for å få trent skikkelig, forklarer Lundby til TV 2.

I en tid med stort bare negative nyheter kom det en skikkelig gla`nyhet til verdens kvinnelige skihopper:

BIDRAR: Maren Lundby og hopperne.

Bedriften Lundin, som er sponsor for kvinnelandslaget i hopp blar opp 500 000 kroner. Det sikrer at Maren Lundby og de andre skijentene får tilbake treneren sin.

– Det mest gledelig jeg har hørt i år, sier Maren Lundby som svarte med å servere go`biter fra et påskeegg som takk til administrerende direktør, Kristin Færøvik i Lundin.

– Maren er en fantastisk rollemodell, det har vi sett til de grader nå. Hvis vi kan bidra til at hun og de andre jentene får tilbake treneren sin så gjør vi gjerne det. Slik at Maren får gjort jobben som trengs får å ta gull i stor bakke under VM til vinteren, understreker sjefen i Lundin.

– Dette ble faktisk litt voldsomt for meg. Dette var en nyhet som virkelig varmet. Da Lundin kontaktet meg fryktet jeg at det var kutt i sponsorstøtten, det meste av møter og telefonsamtaler om dagen dreier seg jo om kutt, kutt og kutt, innrømmer sportssjef Clas Brede Bråthen.