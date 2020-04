Tidligere Newcastle-spiller Faustino Asprilla gjør sitt for å hjelpe til i kampen mot koronaviruset.

50-åringen, som blant annet har en fortid i klubber som Newcastle og Parma, la fotballskoene på hyllen for 15 år siden.

Nå driver colombianeren med helt andre ting.

Han eier nemlig et selskap som selger kondomer – og ønsker nå å hjelpe andre selskap som sliter med kondom-mangel, skriver Daily Mail.

Kondom-mangel

Grunnet koronaviruset er det global mangel på kondomer. Det malaysiske selskapet Karex Bhd, som produserer en femtedel av verdens kondomer, ble tvunget til å stenge på grunn av pandemien.

– Jeg har mange kondomer igjen i selskapet, og jeg vil at folk skal hjelpe meg å bruke dem, for det er veldig vanskelig for meg å bruke dem alle!, sier Asprilla.

Deler ut overskuddet

Faustino Asprilla ønsker å gi en hjelpende hånd ved å gi noe av overskuddet sitt i et forsøk på å øke humøret i dagens klima.

– Jeg har bare 3.580.000 kondomer igjen. Inntil vi kan åpne fabrikken på nytt, kommer vi ikke til å produsere mer.

– For å hjelpe befolkningen har jeg tenkt å gi bort en kasse med kondomer i gave til kjøp av en boks med tre.

Dette er ikke første gang Asprilla har havnet i rampelyset, for i fjor ble nemlig oksen hans, Lagrimon, kidnappet.

Asprilla startet en massiv jakt for sin verdsatte okse – som etter hvert ble gjenvunnet fra noen oksetyver og returnert til Asprilla.