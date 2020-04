Mannen som var tiltalt for vold og trusler mot offentlig tjenesteperson, ble i Oslo tingrett dømt til 75 dagers fengsel og må betale saksomkostninger.

Saken ble behandlet i hurtigdomstolen.

Mannen ble funnet skyldig i vold og trusler mot to forskjellige tjenestemenn og to tilfeller av ordensforstyrrelse i beruset tilstand.

Det var to dager etter at regjeringen hadde innført de strengeste tiltak i fredstid, at mannen truet polititjenestemennene.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har lagt vekt på at dersom det overfor samfunnskritisk personell ytres «korona» samtidig som man spytter eller truer med å spytte, så er det et forhold det reageres strengt mot, sier politiadvokat Karl Kristian Nordheim.

«Politiet tilhører er en samfunnskritisk gruppe som i disse tider må ha så god beskyttelse som mulig mot smitte. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor også at tiltalte får en streng straff,» heter det i dommen.



Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.