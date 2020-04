Dette sier han om 17. mai-feiringen

Fredag ettermiddag holder justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og helse- og omsorgsminister Bent Høie en pressekonferanse der de orienterer om koronasituasjonen i Norge.

Se pressekonferansen direkte i toppen av saken.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har ansvaret for arbeidet med koordineringen for 17. mai. Det ligger an til å bli en annerledes feiring, sier han.

– 17. mai er normalt en nasjonal dugnad der tusenvis av lokale komiteer samler folk i grender og gater, sier han.

Dermed er det forståelig at man allerede nå trenger informasjon for å begynne planleggingen av årets nasjonaldag, mener kultur- og likestillingsministeren.

Han understreker dog at man må forvente at det blir en annerledes 17. mai-feiring i år.

– Vi må være åpne for at bildet kan endre seg i ukene etter påske, sier Raja, og forteller at videre informasjon om årets nasjonaldagsfeiring vil komme etter påske.

Fleksible og kreative

Samtidig er det et overordnet mål for regjeringen at det blir en 17. mai-feiring også i år. Dermed startes planleggingen ut fra dagens situasjon allerede nå, før påske, samtidig som man må være fleksibel dersom koronasituasjonen endrer seg fremover.

Raja oppfordrer alle til å være fleksible og kreative, og mener det er mulig å få til en meningsfull feiring i hele landet – også i år.

– Vi må huske at 17. mai er dagen der vi skal sette barna, folkestyret og fellesskapet i sentrum. Det vet jeg at vi også vil kunne klare i år, og kanskje særlig i år blir dette ekstra viktig.

Barnetog eller ikke?

Barnetoget, som for mange er selve symbolet på den norske nasjonaldagen, vil Raja verken avkrefte eller bekrefte noe rundt.

– Det har stor kulturell og personlig betydning, er samlende og betyr mye for hele nasjonen. Det er ikke mulig å erstatte et barnetog, men det er mulig å feire og markere 17. mai på en god og verdig måte, som likevel er samlende, sier han.

Raja understreker at det nå jobbes med å kartlegge forskjellige måter å gjøre dette.

– Det er for tidlig i dag å si at det ikke blir noe barnetog. Jeg tror vi er nødt til å se på de nye oppdaterte rådene som vil komme frem, sammen med helsemyndigheter rett over påske, sier han.

– Men 17. mai, akkurat slik vi kjenner det fra tidligere, slik blir det ikke i år, legger han til.