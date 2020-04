Andrea Pedersen (20) har jobbet som brøytebilsjåfør siden januar i år. Hun har jobbet på spreng med å holde veiene og beredskapen opp i Finnmark:

– Det har vært mange kritiske og akutte ambulanser som ikke har kommet seg over fjellet.

Til vanlig for 20-åringen i Alta. Hun kan ikke huske sist det har vært så dårlig vær som man opplever nå.

– Det er spennende å jobbe nå, men jeg sitter også med anspente skuldre. Vi kjører bestandig to biler sammen da været er så dårlig som nå, sier hun til TV 2.

14 mil til sykehuset

Videre forteller Pedersen om at været kan by på store utfordringer for bilistene.

Også for sykebilene kan det få store konsekvenser med stengte fjellovergangen.

Eneste bilvei mellom Alta og til sykehuset i Hammerfest er på 14 mil. Bare i mars har E6 over Sennalandet vært stengt 22 ganger, og det var 48 kolonnekjøringer..

Andrea Pedersen (20). Foto: Altaposten

Ubehagelige opplevelser

Kommunestyrepolitiker Svein Berg har hatt flere alvorlige hjerteinfarkt og på vei til Hammerfest sykehus måtte han bytte sykebil.

– Det er ikke noe gøy å ligge der i snøfokk og kulde mens turistbussene står og ser på. Jeg har vært gjennom alt det der. Det er uverdige forhold for pasientene, mener han.

Brøytebilsjåfør Pedersen sier til TV 2 at ambulansene ofte ringer og spør om fjellovergangen er åpen før de kjører fra Alta.

– Og noen ganger har det ikke vært muligheter for ambulansene å komme seg over. Det er trasig når, for da kommer man seg ingen vei, sier hun.

Folk er redde

Ekstreme snømengder, isolerte bygder, lange avstander og en sårbar luftambulanse i tillegg til Korona-frykt. Folk i Finnmark blir redde.

– Du føler deg utrygg. Jeg er ikke den eneste i Alta som har det sånn. Vi er mange som har det sånn. Noen bør begynne å tenke på pasientene, mener Berg.

Normalt sett er det sterke vindkast og dårlig sikt for brøytebilsjåførene. Mye snø gjør at det er vanskelig å brøyte seg gjennom, og fjellovergangene blir ofte stengt. Det skaper utfordringer for blant annet helsetjenesten.

Forsterker beredskapen

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae forteller til TV 2 at hun forstår veldig godt de bekymringene de i Finnmark har med tanke på værforholdene som har vært, i tillegg til koronasituasjonen man nå står i.

– Men vi jobber så godt vi kan for å forsterke beredskapen, sier hun.

Helse Nord RHF samarbeider med de to fylkeskommunene og fylkesmennene, samt Avinor og Widerøe.

– Vi ser hele tiden på transport og pasienttransport, samt de som har bruk for disse tjenestene på en samlet plan for nordregionen. Men vi forsterker beredskapen, og har blant annet kjøpt inn nye transportkuvøser som kan brukes både på vei, av båtambulansetjenesten og i lufta.