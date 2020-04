En del foreldre ønsker å vite hva slags sykdommer barna deres har høy risiko for.

En genetisk hjemmetest kan gi svaret. Ofte tilbys slike tester av utenlandske selskaper, og resultatet av spyttprøven kommer i posten.

Til tross for en rekke innspill om forbud, inneholder ikke regjeringens forslag til ny bioteknologilov noe slikt forbud.

– Sjokk

De tre opposisjonspartiene vil verne om retten til ikke å vite hvilke sykdommer et barn kan være disponert for.

– Vi mener det kan være skadelig og et stort sjokk både for familier og barn å motta en hel blekke som lister opp risikoen for ulike sykdommer, inkludert lidelser man ikke kan gjøre noe som helst for å forebygge, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap).

Hun understreker at når denne informasjonen er kjent, er det ingen vei tilbake og barnet må leve med dette.

Både Tyskland og Frankrike har i dag et forbud mot genetisk selvtesting av barn. Bioteknologirådet og Norsk forening for allmenmedisin har tidligere støttet et forbud.

Frp avgjør

Regjeringen har gått imot et forbud, fordi det vil gripe dramatisk inn i foreldres rett til å bestemme over sine egne barn. Helsedepartementet vil i steden lage en veileder for denne type hjemmetesting. Fremskrittspartiet avgjør om det blir et forbud eller ikke mot privat gentesting av barn.

– Vi skal behandle det i forbindelse med bioteknologiloven og har derfor ikke tatt stilling til dette ennå, sier Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Frp.