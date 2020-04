– Ingen vet hva som er det rette å gjøre før dette er over

Fotballkaoset er komplett i Sverige, etter at Fotballforbundet går imot Korona-anbefalingene fra sitt eget idrettsforbund, og vil tillate treningskamper og fysisk kontakt under trening.

– Det er en veldig spesiell situasjon, sier keeper Guro Pettersen som spiller i Piteå IF.

Sveriges idrettsforbund mener det ikke er tilrådelig å spille kamper eller ha fysisk kontakt under trening eller kamp, av smittevernhensyn.

ER FORSIKTIG: Therese Sessy Åsland

Men for både Pettersen og Therese Sessy Åsland som spiller i Kristianstads DFF, går treninger og treningskamper som normalt.

– Jeg passer på å trene med hansker og bøff. Ellers har jeg satt meg selv i en slags karantene og går kun ut når det er nødvendig, sier landslagsspiller Åsland til TV 2.

Var stresset

I Sverige er alle de tyngste seriene utsatt.

De svenske helsemyndighetenes råd er at de aktive skal unngå nærkontakt, men at kamper, turneringer og konkurranser kan gjennomføres om de oppfyller myndighetenes råd om smittevern.

– Jeg synes det er vanskelig. Sverige kjører annen stil enn nabolandene, og det er litt spesielt å sitte midt oppe i det, sier Åsland.

Hun er foreløpig 60% permittert og forholder seg til hva klubb og svenske myndigheter anbefaler.

– Ingen vet hva som er rett å gjøre, det vil vel vise seg når dette er over, men jeg registrerer at dødstallene er høyere i Sverige, enn i Norge og Danmark.

Guro Pettersen ble urolig da Norge innførte strenge tiltak, mens de uteble i Sverige.

– Etter en liten stund måtte jeg bare innse at jeg må forholde meg til de svenske myndighetene og ta det litt "lugnt".

Antisosiale

Det innebærer likevel at hun avstår fra å være sosial. Pettersen har ansvar for klubbens profil i sosiale medier og jobber litt for OBOS. Arbeidet skjer fra hjemmekontoret.

– Jeg har nesten ikke vært med folk siden Norge innførte strenge tiltak, sier Pettersen.

Også garderobefasilitetene er i bruk.

– Man skal prøve å holde avstand og ikke være mer enn femti stykker på samme plass. Det er retningslinjene vi følger, forteller Therese Sessy Åsland.

Meningene om hva som er rett å gjøre, er delt, i følge den norske landslagsprofilen.

– Mange mener at hvis man stenger alt, vil det eksplodere når man åpner opp. De tror også det vil være for risikabelt for den svenske økonomien.

Usikker fremtid

Både Åsland og Pettersen ringer hyppig hjem til familie og venner. De vet ikke når de får mulighet til å komme til Norge igjen.