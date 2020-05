Mye kan tyde på at vi nordmenn må feriere hjemme i år. Det behøver slett ikke å være noen nedtur. Snarere tvert i mot! Vårt langstrakte land byr jo på en helt unik natur og mange små og bortgjemte perler, enten det er ved kysten, i skogen eller på fjellet.

Vi tipper også mange vurderer trenden som de siste årene har vært sterkt stigende. Nemlig ferie i egen bobil.

Man behøver jo slett ikke kjøpe noen ny. Det finnes et relativt godt utvalg av brukte på markedet. I alle prisklasser. Som på vanlige personbiler finnes det også på bobiler ting som er veldig viktig å sjekke ut før man handler.

Priser

– Man kan få en fungerende, brukt bobil til 50.000 kroner, men den blir både gammel og slitt. Så da bør man være av den litt handy typen. Eller man kan legge rundt 250.000 kroner i det. Da kan man få en ganske moderne og helt grei bobil. Helt nye får man fra rundt 600.000 - 700.000 kroner og oppover så langt man bare vil.

Det sier Geir Svardal som er både camping-entusiast, journalist i Vi Menns-bobilmagasin og ikke minst ivrig bobilist selv. Geir har jobbet som motorjournalist i en årrekke. I tillegg har han flere bøker på samvittigheten, om alt fra motorsport til camping.

Geir Svardal er selv en ivrig bobil-entusiast.

Det er med andre ord en kar som vet hva han snakker om, vi her har med å gjøre.

Så mange har endret ferieplanene etter korona-krisen

Selve bilen

– Jeg vil si at når du skal kjøpe bobil, kan du dele opp sjekklisten i to deler. Det ener er selve bilen. Det andre er boenheten.

Om vi begynner med bilen:

– De fleste bobiler bygger på et varebil-chassis. Dette er relativt solide saker, men disse bilene bør sjekkes som hvilken som helst bil. Servicehistorikk, dekk, forstilling, hjuloppheng alle elektriske funksjoner, sier Geir.

– Jeg tror noe rundt 70 prosent av alle bobiler her til lands bygger på Fiat / Ducato chassis. Selvfølgelig forekommer turbo-havarier og andre problemer også på bolbiler, så en god teknisk gjennomgang er viktig. Man bør ha litt penger i bakhånd til uforutsette kostnader. Akkurat som på vanlige biler.

Du får brukte bobiler ganske billig, men det er én ting du må være ekstra oppmerksom på. Fukt!

Fukt – bobilens svar på rust

Så flytter vi oss over til boenheten. Der er det det spesielt én ting som bør sjekkes ekstra nøye og som faktisk kan bli skjebnesvangert om man ikke gjør det, forteller Geir videre.

– Det er fukt. Man kan kanskje si at dette er bobilenes svar på rust. Fuktskadene kan være vanskelige oppdage. Hvis de er omfattende, kan utbedringen bli så dyr at bilen må kondemneres. Jeg mener ikke med dette å skremme folk bort fra å kjøpe bobil, men det er så viktig at jeg gjerne vil få understreke det ekstra. En sjekk her er et absolutt must, sier den erfarne bobilisten.

– Det høres kanskje litt vanskelig ut, men det er det ikke. forsikrer Svardal.

– Nei da. Måten å gjøre dette på er å få tatt en fukt-kontroll hos en forhandler. Dette gjøres ganske enkelt, med et spesielt apparat. Man får da også dokumentasjon på tingenes tilstand. det er et viktig dokument man bør ta vare på.

Pass på: Leiebilen kan bli dobbelt så dyr



En fuktgaranti er gull verdt, det kan bli svært dyrt å utbedre slike skader..

Viktig med dokumentasjon

– Kjøper man bobil hos en seriøs forhandler, følger slik dokumentasjon med. Sjekk at denne er fersk. Er det ingen dokumentasjon, må du sørge for å få tatt kontrollen før du kjøper bilen, er rådet fra Geir.

Utbedring av fukt kan som nevnt bli svært omfattende. Innreding må ut, vegg- og ofte takpaneler og skadet isolasjon må ut, så må man feilsøke etter lekkasjer, som ofte er vanskelige å finne, utbedre disse og sette det hele sammen med ne isolasjon, nye klips, lister etc. Om dette må gjøres på et verksted kan reparasjonskostnadene bli høye. Det er også helt umulig å gi noe forhåndsestimat på en slik jobb. Det er derfor det er så viktig å følge Geirs råd her.

– Jeg hadde selv aldri kjøpt en brukt bobil uten denne dokumentasjonen, sier han.

– Fuktgarantier kan gis separat. De kan være på mellom fem og tolv år, men det er et krav at du fukttester bilen årlig. Det bør man fortsette med også etter at garanti er gått ut, som rent skadeforebyggende, forklarer Geir videre.

Andre ting å sjekke er gasslanger, som ikke må være gamle og morkne og at vanntrykket er bra. Videre bør man også se over alt fra kjøleskap, toalett, varmeanlegg og kokeapparat. videre at alle skuffer går som de skal og skapdører lukker og hva som følger med av "innbo".

Du ser kanskje hvorfor denne bobilen er unik..?

En bobil kan være så mangt. De finnes til nesten alle behov.

Reklamasjon og garanti

Dette med garanti og reklamasjonsrett er også noe man bør tenke over også på disse bilene.

– Ja, som alltid er det viktig å sette seg litt inn i dette. Temaet er ikke mest sexy, men kan være svært viktig likevel. Så her bør man bruke litt tid, spørre og grave om hva som gjelder og ikke gjelder av garanti. De fleste bobiler solgt i Norge har to års fabrikk-garanti. Mange forhandlere tilbyr bruktbil-garanti på biler der fabrikk fabrikk-garantien ikke gjelder. Sjekk hva som dekkes og ikke.

– Kjøper man av forhandler, har man fem års reklamasjonsrett. Bruktimporterte biler har gjerne andre garantibetingelser enn de som er solgt nye i Norge.

Kjøper man bil som er privatimportert, eller av en privatperson, er det andre og vagere regler som gjelder og du har, som forbruker, ikke like sterke rettigheter.

– Å bruke en halvtime av livet sitt på å skaffe seg oversikt her, kan være en svært god investering, sier Geir.

Bobil-salget har aldri vært høyere i Norge

Vekt er et viktig aspekt å tenke over når du kjører bobil på vanlig førerkort.

Tenk på vekten

Mange foretrekker en bobil som kan kjøres på vanlig førerkort. Forståelig nok. Da snakker vi om vekt opp til 3.500 kilo. Men også her kan man få seg noen overraskelser.

– Ja, dette med vekt er viktig. For om du kjøper en bobil som veier 3.200 kilo, fyller den opp med diesel, du fyller vanntanken, legger en kano på taket, henger et par sykler bak, har med mat, og annen bagasje til de ombord – så veier den plutselig godt over 3500 kilo likevel, forklarer Geir.

Mye tyder på at Geir Svardal tar bobil-ferien hjemme i år. Her fra Lofoten på en tidligere tur.

Konsekvensene kan bli kjedelige.

– Ikke sats på du klarer å sjarmere deg ut av dette om du blir stoppet i kontroll. Sjansen for kjørenekt videre er betydelig større og mye vanligere. Man behøver ikke ha spesielt god fantasi for å forstå hva det kan gjøre med ferieidyllen og forventningene rundt dette.