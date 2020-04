– Sier du f*** til meg en gang til, kommer jeg til å kysse deg midt på truten

Se Premier League-studio - «Fotballgalskap» - søndag fra 15.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Søndag er det duket for vaskeekte bizarro-fest i TV 2s Premier League-studio når det ekstraordinære, utenomsportslige og ekstreme skal hylles i en over tre timer lang sending som har fått navnet «Fotballgalskap».

Her blir det gjensyn med flere utrolige episoder fra fotballens rikholdige arkiv, både nasjonalt og internasjonalt, som du kanskje hadde glemt eller i det minste bør glede deg til å oppleve på ny.

Blant hendelsene som skal frem igjen fra glemselen er den da Jan Åge Fjørtoft kysset motstanderkeeper Tim Flowers midt under en Premier League-kamp i september 1995.

– Det var på en corner, hvor han drev og dyttet litt på meg og jeg dyttet litt på ham. Og så fanget han ballen på vei inn i feltet, tok ballen ned, og så ble jeg selvsagt stående som den provokatøren jeg er. Og så sier jeg til Tim Flowers: «Nå må du roe deg litt ned», og så sier han «get the fuck away». Og så sier jeg «nå roer du deg ned, og hvis du sier fuck til meg en gang til, så kommer jeg til å kysse deg midt på truten». Og det gjorde jeg, forteller Fjørtoft til TV 2.

Situasjonen ble nemlig omtalt også i TV 2-programmet «Tidenes norske Premier League-mål» som ble spilt inn forrige måned, der Fjørtoft gjestet sendingen i lys av et par av hans totalt 25 mål i engelsk fotballs øverste divisjon.

– Tim Flowers er en utrolig hyggelig kar, og jeg så da han gav seg med fotballkarrieren at det var et sammendrag av klipp som gikk på BBCs Match of The Day. Da ble det tatt fram som det rareste han hadde vært med på, forteller den tidligere norske landslagsspissen.

Ble til forsidebilde på blader for homofile

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, som selv var Tottenham-keeper på dette tidspunktet, glemmer aldri situasjonen og ettermælet.

– Det er faktisk ett av de mest ikoniske fotballbildene i England. Når du kysser Tim Flowers midt på truten, sier keeperlegenden til sin tidligere landslagskamerat i sendingen.

Det var nemlig ikke bare TV-kameraene som fanget opp det som skjedde. Akkurat idet Fjørtoft valgte å legge leppene sine mot Flowers’ på Riverside Stadium denne ettermiddagen i september 1995 var det nemlig en annen person langs sidelinjen som også hadde riktig fokus.