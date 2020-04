Storhamar bekrefter fredag at de har valgt å avslutte samarbeidet med trenerduoen Miikka Elomo og Petteri Nummelin, som begge hadde ett år igjen av sine kontrakter med mulighet for forlengelse med ett år.

– Denne avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering av årets sesong og klubbens nye rammebetingelser, står det i pressemeldingen fra Storhamar.

Finnene tok over treneransvaret før forrige sesong. De ledet Storhamar til sølvplass i serien. Koronaviruset stoppet sluttspillet.

– Med bakgrunn i dette jobber nå klubben aktivt for å legge en ny trenerkabal for neste sesong, står det i meldingen fra Storhamar.

Fredag bekrefter også Stjernen at René Hansen er ferdig som trener for Fredrikstad-laget.

Klubben skriver i en pressemelding at Hansen går tilbake til lærerjobb ved Wang Toppirdrett.

– Jeg forstår at dette kommer overraskende for mange, og det er vel ingen som er mer skuffet enn meg selv akkurat nå. Det var en tøff beslutning, men det er tøffe tider vi alle er inne i. Jeg har tenkt mye den siste tiden, og jeg er så heldig at jeg har et sikrere alternativ å gå til. I den situasjonen som nå råder, velger jeg derfor det trygge foran det utrygge, sier Hansen i pressemeldingen.

Hansen signerte ny avtale for neste sesong for en måned siden.

