Totalt er 333 korona-smittede bekreftet døde i Sverige. Det siste døgnet har 51 dødd.

Svenskene har over 6000 bekreftede tilfeller, 469 personer som er innlagt på sykehus med viruset. 363 er innlagt på intensivavdelinger.

Under en pressekonferanse fredag, opplyser svenske helsemyndigheter at grafene fremdeles går oppover.

– Det er de eldste som rammes hardest, og med en overvekt av menn, sier Anders Wallensten, bitredende statspidemiolog.

Svenske myndigheter går foreløpig ikke inn for å innføre nye tiltak.

– Hold deg hjemme om du er syk, og hold avstand til folk, sier Wallensten.

Frykter medisinmangel

Svenske myndigheter er nå bekymret for medisinmangel enkelte steder, særlig der de har mange intensivpasienter.

– Noen steder er det nå akutt, og vi jobber på spreng med å få løst denne situasjonen, sier Thomas Lindèn, sjef for Socialstyrelsen, en fusjon mellom det tidligere svenske helsetilsynet og sosialstyrelsen.

De mener likevel de har god kapasitet på intensivplasser.

– Det er fortsatt slik at det finnes ledig plass på landets intensivavdelinger, sier kriseberedskapssjef Johanna Sandwall ved Socialstyrelsen.



En tredel av landets intensivplasser er fortsatt ledige, ifølge Sandwall.



Andre tiltak

– I Sverige har vi kommet frem til at vi kan nå de samme målene som andre land, selv om vi benytter andre metoder, forklarer statsepidemiolog Anders Tegnell under et intervju på Skavlan.

Tegnell har vært med på å avgjøre hvordan Sverige skal håndtere smittespredningen av koronaviruset.

TV 2 har tidligere fortalt om hvordan Sverige har valgt å holde både skoler og grenser åpne, i motsetning til flere andre land.

Tegnell forklarer at strenge straffer ikke behøver å være noen løsning på hvordan man skal stoppe smittespredningen.

– Det er vanskelig å vite hva som motiverer folk. Det kan være at de ikke går ut fordi de er redde for at foreldrene skal bli smittet og syke. Og gatene i Stockholm er jo tomme, sier han.