Antidopingarbeidet er som idretten lammet av koronakrisen, som begrenser testingen til det minimale. Mads Kaggestad, TV 2s antidopingekspert, har uttrykt sin bekymring og mener er lettere enn på lenge å jukse.

– Idretten har stoppet opp, og da er det naturlig at også antidopingarbeidet stanser opp. Det er uheldig, men det er en vanskelig situasjon vi er i. Det er vanskelig å drive med antidopingarbeid akkurat nå. Det er helt sikkert noen som vil utnytte det, sier langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal i TV 2-programmet «Hele Norge Trener».

På spørsmål om antidopingmyndigheter burde latt være å kommunisere at arbeidet deres er lammet på grunn av smittefare og behov for helsepersonell, svarer 29-åringen:

– Jeg tror at de som benytter seg av det, har tenkt tanken uavhengig av hva de sier. De hadde funnet et smutthull uansett.

Tror juksemakere blir tatt i etterkant

Kjetil Jansrud mener utøverne må stole på antidopingarbeidet. Alpinisten mener det er umulig å være idrettsutøver uten å gjøre det.

– Uavhengig av hvor bra antidopingarbeidet er, så er det systemet rundt utøverne som klarer å lure systemet uansett. Så klart blir det mindre dopingtesting, så de som kommer seg unna gjør det uansett. Jeg tror og håper at hvis noen tenker på at dette er anledningen til å ta en snarvei, så vil det ikke være på et sånt nivå at de ikke finner ut av det i etterkant, sier Jansrud, som ikke tror doping er utbredt i hans idrett.

– Det er en spesielt sammensatt sport. Du kan argumentere for at risikoen er veldig høy i forhold til hva du får igjen. Du kan være gjennomsyret av doping og godt fysisk trent, men så hekte i første port. Så jeg anser dopingproblemet i alpint som lite, men det er min personlige mening. Erfaringsmessig er det også tatt få, sier Jansrud.

Grøvdal er enig med Jansrud i at man er nødt til å stole på systemet, for hun ønsker ikke å bruke energi på at konkurrenter kan finne på å ta snarveier.

– Jeg må forberede meg best mulig, og stole på at de at de som driver med noe blir tatt på en eller annen måte. Jeg kan ikke gå rundt daglig og tenke på alle som doper seg og tar snarveier, sier Grøvdal.

Støtter OL-utsettelsen

Grøvdals store mål for sesongen, sommerens OL i Tokyo, er utsatt til 2021.

– Det er klart at antidopingarbeidet må på plass før et såpass stort arrangement som OL, så det er helt riktig å utsette med tanke på å få like forberedelser for alle land. Noen har portforbud og får ikke trent. Da er det urettferdig om det skulle gått sent i høst, så jeg tror det er helt riktig å utsette med tanke på antidopingarbeidet og forberedelsene til utøverne, sier hun.