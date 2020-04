Det ble svært spennende i H3 Arena på Fornebu. Den tredje finalerunden ble nemlig historisk da to personer røk ut under direktesendingen.

Det har aldri skjedd i løpet av Idols 17 år lange historie på TV-kanalen.

Hit, men ikke lenger

Bakgrunnen til den drastiske endringen, var ifølge TV 2s pressesjef at kanalen leter etter nye måter å fornye programkonseptet.

For Signe Sparby (18) og Anna Anita Jaskiv (19) ble denne endringen skjebnesvanger, da deres Idol-reise fikk en brå slutt denne fredagen.



Artistene måtte dermed forlate den nærmest folketomme arenaen for siste gang, en drøy måned før finalen.

Hør Signe Sparby synge i videovinduet øverst i saken.

80-tallet

Sendingen ble en hyllest til 80-tallet, og samtlige deltakere måtte velge en låt fra dette tiåret.

Klassiske låter som «I´m Still Standing», «I Wanna Dance With Somebody» og «Every Breath You Take» ble sunget av de unge artistene.

Særlig Mari Eriksen Bølla (15) imponerte dommerne Andreas «TIX» Haukeland, Tshawe Baqwa og Silje Larsen Borgan.

Da hun sang «Alone» med Heart viste TIX Haukeland sin begeistring ved å sparke til en av stolene i studio.

– Det er så sterkt og det er så vakkert! Og dette skjer hver eneste gang du synger, sa en henrykt «TIX».

Nå er det kun seks deltakerne igjen i programmet. Fredag 15. mai blir en av disse kåret til Norges nye sangtalent.