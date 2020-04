– Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen, sier dronning Sonja.

På Kongsseteren har kongeparet spilt inn en hilsen til folket. Budskapet er at kongeparet er dypt og mektig imponert over alt det gode arbeidet som er gjort.

Kong Harald legger vekt på at mange har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon.

– Det er mange permitterte. Det er selvstendig næringsdrivende som er redde for å miste bedriften sin. Det er arbeidstakere som er redde for å miste arbeidsplassen sin. Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin, sier kongen.

Kamphumør

Kongeparet sier vi må ha stor tillit til myndighetene og forsøke å gjøre så godt vi kan med de restriksjonene vi lever under.

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør. For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten, sier dronningen, og fortsetter:

– Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra.

Kongen talte sist til folket 15. mars, tre dager etter at regjeringen annonserte at skoler og barnehager stenges på grunn av koronaviruset. Kongen beskrev situasjonen som uvirkelig og skremmende.

Samtidig fremførte kongen et budskap om samhold og håp.

– Alle trenger litt ekstra vennlighet i denne tiden. Sammen står vi i dette, og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss, sa kongen.

– Vi klarer dette

Fredag gjentar kong Harald at vi skal komme oss gjennom krisen.

– Sammen skal vi klare dette. Som en nasjon og i samarbeid med resten av verden. Det siste er ganske viktig. Hele verden er nå i en krisesituasjon, sier kongen.

– Og så får vi bare håpe og tro – ikke bare håpe og tro. Vi tror at dette går bra. Om ikke lenge kan vi gi hverandre en god klem igjen, sier dronning Sonja.