– Juventus vil nekte å motta tittelen om sesongen avlyses

Klubbene avventer

Serie A har vært på pause siden 9. mars, etter at italienske myndigheter beordret stopp i all idrettsaktivitet på grunn av spredningen av koronaviruset. Denne uken forlenget myndighetene et forbud mot all organisert treningsaktivitet i ti nye dager.

Alle 20 klubber var representert på videokonferansen fredag.

– Vi kommer til å avvente myndighetenes instrukser. Som før er vi åpne for å gjenoppta kampaktiviteten når de helsemessige forholdene tillater det. Vårt første og viktigste hensyn er til spillernes og andre involvertes helse, heter det i en uttalelse på ligaens nettsted.

Klubbene diskuterte situasjonen i lys av den felles uttalelsen fra Uefa, klubbforeningen ECA og ligaenes interesseorganisasjon European Leagues, der det sterkt oppfordres til å spille ferdig de nasjonale klubbturneringene.

– Vi fortsetter å vurdere ulike løsninger for Serie A i lys av utfordringene covid-19-pandemien gir på medisinsk, økonomisk, regulatorisk og sportslig nivå og med tanke på risikovurdering for klubber og ligaen, men de ulike scenarioer er fortsatt svært usikre, står det i uttalelsen.

Det gjenstår 12 serierunder i Serie A, i tillegg til fire utsatte kamper fra en tidligere runde. I tillegg ble cupturneringen avbrutt etter 1. kamp i semifinalene.

Tidligere fredag besluttet Premier League-klubbene å utsette videre spill i den engelske sesongen på ubestemt tid. Fra før var kampene satt på vent ut april måned.