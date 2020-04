Bilbransjen er hardt rammet av korona-krisen. En rekke bilfabrikker er stengt verden over, samtidig som det er stille i svært mange bilbutikker.

Men i krisetider er det også gode muligheter for å tenke nytt. Det gjør også bilbransjen. De høyteknologiske fabrikkene kan naturligvis brukes til mer enn å "bare" produsere biler, det ser vi en rekke eksempler på nå.

En av dem som er på ballen er Jaguar Land Rover. Avdelingen som vanligvis bygger prototyper har nå fått en helt annen oppgave: De er nemlig i gang med å lage ansiktsvisirer, til bruk i det britiske helsevesenet (NHS)

Målsetningen er å lage 5.000 av disse, i uken.

3D-printes

Med det gjør Jaguar Land Rover sitt for å bidra til en av de store utfordringene NHS står overfor. De har stor mangel på beskyttelsesutstyr, noe som naturligvis er svært viktig for at de ansatte skal kunne gjøre jobben sin på en trygg måte.

Visiret er blitt utviklet i tett samarbeid med leger og sykepleiere som vet hva som er viktig når utstyret skal brukes ute "i felten". Her utnytter Jaguar Land Rover også teknologi som gjør at de veldig hurtig har kunnet foreta endringer underveis.

Selve visiret blir så 3D-printet på Jaguar Land Rovers Advanced Product Creation Centre ved fabrikken i Gaydon. Dette skal være et av verdens mest avanserte anlegg for 3D-printing.

Nå henter sjefen selv biler hos kunder som er i karantene

Selve produksjonen gjøres naturligvis på en måte som skal minimere faren for smitte.

Biler til nødstøtte

I tillegg til design og brukervennlighet, har man også lagt vekt på at visiret skal være enkelt å demontere og rense – slik at det kan brukes av flere personer, uten fare for smitte.

Jaguar Land Rover har også valgt å samle bilflåten sin til nødstøtte, verden over. Mer enn 160 biler globalt er distribuert under koronavirus- krisen, for å hjelpe. Ytterligere 65 biler støtter Røde Kors.

Jobben hans er å lage biler i leire

Et betydelig antall av Land Rovers nyeste modell, Defender, er nå utlånt til de som gjør en ekstra innsats for å holde samfunnet i gang.

– Gjøre det vi kan for å bidra

Også i Norge bidrar Jaguar Land Rover til å holde lokalsamfunn i gang. Små virksomheter og organisasjoner tilbys lån av bil, for å kjøre ut mat – eller til organisasjoner som besøker eldre og ensomme.

Vilde Riise er PR- og kommunikasjonsspesialist for Jaguar Land Rover i Norge.

Bilene brukes også til å levere medisiner og andre nødvendigheter, til mennesker i karantene.

– Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til å holde samfunnet i bevegelse. Dette er en tøff tid for oss alle, som krever at vi bidrar. Bilbransjen skal ikke være noe unntak. Med utlån av bil kan vi forsterke brukerstøtten til de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. At Jaguar Land Rover har startet produksjonen av beskyttelsesvisirer, viser hvor allsidige alle selskaper kan være i kampen mot Covid-19. Dette er vi meget stolte av, sier Vilde Riise som er PR- og kommunikasjonsspesialist hos den norske Jaguar Land Rover-importøren.

Designsenteret: Her skal de tegne fremtidens biler

Se video: Slik gjør de det på fabrikken