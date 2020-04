Tvillingene Vita og Wanda Mashadi (27) har imponert under innspillingen av «Kompani Lauritzen».

Før Vita røk ut i den tredje episoden av programmet, fikk hun bevist at hun var en hardhaus. Ved en anledning pushet influenseren seg så hardt at hun besvimte under en fysisk krevende utholdenhetsøvelse.

I et TV 2-intervju forteller søsteren at hun også kjempet en hemmelig kamp under innspillingen.

Kronisk betennelse

TV-titterne vil trolig beskrive Wanda Mashadi som en rekrutt som aldri gir seg.

Tidligere har hun båret 30 kilo sand i en ryggsekk i nesten to kilometer og 527 høydemeter. Dette er en prestasjon ingen av de andre 13 rekruttene foreløpig har matchet.

I videovinduet øverst i saken, kan du høre Wanda fortelle at hun hadde andre utfordringer enn resten av deltakerne på denne langturen, og forøvrig under de andre øvelsene.

– Jeg har kronisk beinhinnebetennelse. Jeg kjente det veldig da vi gikk lange turer. Jeg kjenner det veldig når jeg går på asfalt.

Dette er et handikap seerne ikke blir opplyst om gjennom sesongen.

– Jeg har blitt vant til å leve med det. Så jeg vet når jeg må trappe ned, sier hun, og understreker at det ikke var lett å trappe ned under innspillingen når man daglig går mellom 30.000 og 50.000.

Opplevelse

Wanda er fortsatt med på TV-eventyret, men syns det var vanskelig å fortsette etter at tvillingsøsteren røk ut.

Hun er imidlertid takknemlig for at hun fikk være med i flere uker.

– Det var en fantastisk opplevelse på godt og vondt, sier hun, og fortsetter:

– Jeg syns det er deilig med reality der man ikke må stemme på hverandre. Den som er dårligst ryker.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 og TV 2 Sumo hver lørdag.