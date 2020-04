Nissan Leaf regnes som den store pioneren blant elbilene og har i mange år vært en storselger.

I 2018 ble den Norges mest solgte bilmodell. Den posisjonen mistet den til Tesla Model 3 i for, mens Leaf så langt i år er på tredjeplass blant de mest solgte nybilene.

Nissan har tatt seg god tid med å utvide elbilutvalget. Det var derfor en etterlengtet nyhet vi i Broom så på bilutstillingen i Tokyo i fjor: Der presenterte Nissan elbil-konseptet Ariya. Modellen er en crossover/SUV med to elektriske motorer og 4x4.

Her ligger det an til batteripakker i flere størrelser. Den største på trolig minst 80 kWt. Det bør love godt for rekkeviddetallet.

Ingen stor nettbrett-skjerm

Nå letter Nissan litt mer på sløret rundt interiøret i bilen. Spesifikt noe som blir viktigere og viktigere i nye biler: Nemlig infotainmentskjermen. Her forteller de at de har prioritert synlighet, brukervennlighet og det de kaller "fullkomment design", framfor å følge andre bilprodusenters trender:

Leaf har vært en stor suksess for Nissan, i to generasjoner.

Derfor finner du ingen stor "nettbrett-skjerm" i Ariya-konseptet.

I stedet er det snakk om en buet, todelt og langstrakt skjerm som strekker seg fra midtkonsollen til baksiden av rattet, opplyser Nissan i en pressemelding.

Skjermen skal illustrere Nissans nye designspråk ”Tidløs japansk futurisme”, og understreke horisontfølelsen som glir over i elementer integrert i dørene. Løsningen skal også ha en svært praktisk funksjon som er nøye tilpasset menneskets øyne.

Ariya kan bli en svært viktig bil for Nissan i årene fremover.

Mindre stress

– Menneskesynet veksler naturlig fra side til side når man kjører bil. Føreren kan se og absorbere mer informasjon når den er plassert horisontalt. Det perifere syn fungerer på samme måte, forklarer Tomomichi Uekuri som har vært med på utviklingen av Ariya-konseptet.

Skjermløsningen skal redusere distrahering og stressnivået for føreren ved å sørge for at all kjøreinformasjon er tilgjengelig innenfor synsfeltet, der øynene naturlig vil søke etter informasjon. Her får de det på en grundig og forsvarlig måte.

Skjermen inneholder all form for kjøreinformasjon sjåføren er vant med å finne i en bil, og den skjermdelen som ligger ved midtkonsollen, er forbeholdt ting som systemstatus og underholdning.

Leaf har lenge vært alene i Nissans elbilsatsing. Men nå er det ikke veldig lenge til den får selskap av crossoveren Ariya.

Science fiction

Føreren kan også flytte informasjon fra den ene skjermdelen til den andre. Navigasjonen kan for eksempel flyttes til å ligge bak rattet om ønskelig eller fjernes helt. Hele skjermen er konstruert for å være ergonomisk og praktisk tilgjengelig for føreren.

Underveis i utviklingen laget utviklingstemaet skjermer i en sort boks de kalte ”The Monolith”, med henvisning til science fiction-filmen ”2001: A Space Odyssey”. Etter lang tids utprøving ble resultatet den glidende skjermen som er naturlig integrert i konseptbilens interiør.

