For ganske omtrent et år siden kunne Jakob Oftebro (34) og kjæresten Hannah Chocron (26) dele den glade nyhet om at de hadde blitt foreldre for første gang, til en liten jente.

Siden den gang har skuespilleren flere ganger uttrykt stor glede over den nye tilværelsen som pappa. Samtidig har yrket også medført at han har måttet være en del borte i forbindelse med innspillinger og prosjekter.

Koronatiltakene har nå gjort at han har måttet sette karrieren litt på pause, men det setter 34-åringen i grunn stor pris på.

– For meg er det helt sykt hyggelig, egentlig, fordi jeg har jo jobbet masse og vært mye borte. Jeg har jo sett veldig fram til å ha mye tid til datteren min, så jeg synes egentlig dette er superhyggelig, sa skuespilleren da han gjestet Senkveld på fredag.

– Utrolig rar tid

Samtidig som han setter pris på samværet med familien, påpeker han at han forstår alvoret i situasjonen.

– Sånn sett føler jeg meg veldig heldig da, for jeg tenker på alle de som er alene, gamle folk som ikke kan gå ut og som er stresset. Det er jo en utrolig rar tid. Så jeg er bare utrolig glad for at vi er, bank i bordet, friske, og at vi har masse tid til henne da, forteller småbarnsfaren og legger til at gleden også er stor hos den minste i familien:

– Hun er superhappy. Hun har jo aldri fått så mye oppmerksomhet fra mamma og pappa samtidig. Hun skjønner jo ikke helt hva som skjer, så hun elsker disse korona-tider. Hun begynte heller aldri i barnehagen, så hun savner ikke noe annet heller på en måte.

Knekker sammen av å se film

Oftebro mener han alltid har vært blant de ekstra følsomme i samfunnet, og nå som han har blitt far har det ikke blitt mindre følelser i sving.

– Det har bare blitt mye verre. Nå er det jo helt sånn, jeg kan ikke se en film med et barn uten at jeg bare knekker helt, ler han og etterligner kjærestens oppgitte ansiktsuttrykk.

Samtidig er han svært takknemlig for én ting.

– Det er veldig fint å legge merke til at alt handler ikke om meg lenger, det synes jeg er utrolig deilig! Og «fomo» («fear of missing out», journ.anm.) er liksom helt borte, det der med sånn «åh, jeg skulle ønske jeg var på byen», eller «jeg skulle ønske jeg gjorde dét». Man har noe som er så mye viktigere enn så mye annet da. Og det er jeg veldig takknemlig for, sier skuespilleren.

Han forteller at bransjen krever at han hele tiden må jobbe for å bli valgt til nye prosjekter.

– Det er et egosentrisk yrke, og du kan aldri bli nok. Du blir aldri helt svensk for eksempel, ler Oftebro og legger til:

– For meg som er litt perfeksjonist på ting, så er det veldig deilig å ha noe som begrenser mengden av jobb.

