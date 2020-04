Moussen bør lages 6-8 timer før servering, gjerne dagen før og sett kaldt.

- Melkefri: Velg sjokolade uten melk.



- Fri for egg: Smelt sjokolade tilsett 2-3 ss fløte (eller Gryr for melkefri) i stedet for eggeplommer. Rør om til en glatt masse. Sett kaldt før servering.

- Glutenfri: Sløyf kvikklunsj eventuelt erstatt med knuste glutenfrie kjeks.

Sjokolademousse:

200 g sjokolade (Jeg velger en god mørksjokolade, vil du ha en litt mildere smak velg vanlig mørk kokesjokolade eller den sjokoladen du liker)

4 eggeplommer

4 dl kremfløte

Eventuelt ½ ts finrevet frisk ingefær

Eventuelt noen dråper balsamicoeddik eller sterk kaffe

Smak til med litt flaksalt

Fremgangsmåte:

Brekk sjokoladen i biter, legg i en bolle, sett bollen over en kasserolle med varmt vann (vannbad). Pass på at det ikke kommer damp opp i sjokoladen, da vil den bli matt på farge. Rør inn en og en eggeplomme i den smeltede sjokoladen. Løft bollen vekk fra vannbadet. La stå på benken til avkjøling mens kremfløte piskes til en luftig og myk krem.

Vend den smeltede romtempererte sjokoladeblandingen, litt av gangen inn i kremen. Rør om til sjokoladekremen blir glatt. Smak til med salt, eventuelt finrevet frisk ingefær eller andre smaker.



Fordel sjokolademoussen i dessertglass/små kopper og sett kaldt i 1-2 timer. Eller «hul» ut klementiner og fyll moussen i klementinene. Dryss med grovhakket kvikklunsj.