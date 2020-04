De fleste kjenner Fredrik Solvang (42) som en streng, og til tider «nådeløs», ordstyrer og programleder for «Debatten» på NRK.

Enkelte ganger har det også resultert i at debattlederen selv har fått kjeft fra sine intervjuobjekter, etter at sendingen er over.

– Å ja, det skulle bare mangle. Det er ikke alle som går ut av det studioet og er kjempehappy. Noen kan synes at jeg har vært urimelig, urettferdig, til og med uredelig, sier Solvang fra sofaen i fredagens episode av Senkveld med Helene og Stian.

Slår aldri nedover

42-åringen utdyper at Debatten-programmet stort sett har intervjuobjekter som er ganske vandt til å håndtere harde diskusjoner på TV. Dersom tilfellet skulle være noe annet, mener han at han er svært bevisst på å ikke overkjøre noen.

– Jeg vil aldri kalle det grilling, men hvis vi skal gå hardt på, så gjør jeg aldri det mot noen som er helt uerfarne, som ikke har en posisjon. Der er vi veldig bevisst, vi skal alltid slå oppover, aldri nedover, forteller debattlederen.

Samtidig innrømmer han å noen ganger ha kjent på samvittigheten overfor selv de mest hardbarkede intervjuobjekter.

– Det har for eksempel hendt at jeg har tenkt selv etter en sending «åj, nå var jeg litt for hard mot Siv Jensen. Der gikk jeg akkurat litt over streken». Men så har Siv kommet bort selv, og sagt: «du, det var veldig bra».

Inntar roller

Solvang har tidligere vært politisk journalist i Dagsrevyen. Han har også vært programleder for Dagsnytt 18, og ble i 2017 nominert til «Beste mannlige programleder» for sin innsats der.

Den erfarne journalisten har en formening om hvorfor det går greit at han til tider «griller» intervjuobjektene slik han gjør.

– Når de er på et sånt nivå, så respekterer de rollene veldig. Jeg stiller et spørsmål på vegne av noen, jeg er bare sånn sett på jobb. Jeg er ikke Fredrik Solvang, privatpersonen, sier han og forsikrer om at det ikke er noe personlig.

– Hadde ikke fungert å oppføre seg sånn

Mange forestiller seg at Solvang er like streng privat, som når han er på jobb. Det synes han er rart å tenke på.

– Nei, det er jeg ikke, det hadde ikke fungert. Det er rart når man blir kjent for noe, så blir det nesten som at det danner seg en karakter, som ikke er deg selv. Og i mitt tilfelle så er jo det en debattleder. Men det hadde jo overhodet ikke fungert å oppføre seg sånn privat, ler han.

