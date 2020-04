Stine vil nekte barna å dra på skolen om de åpner over påske: – Uaktuelt å ta risikoen

I tre uker har familien på åtte medlemmer isolert seg totalt fra omverden.

Det bor totalt åtte familiemedlemmer i huset foreldrene Stine Warren (36) og Andreas Warren (36). Egentlig skulle de fem barna alle vært i barnehagen og på skolen, men etter koronaviruset slo inn over landet vårt har de holdt seg innendørs.

I tillegg til barna bor moren til Andreas Warren hjemme. Hun har kreft og går på cellegiftbehandling. Om hun skulle få koronaviruset, kan det få dødelig utfall.

– Farmoren til barna er i risikosonen og kan rett og slett dø om hun får viruset. Vi vil ikke utsette familien for smitte, for alle i familien skal komme oss gjennom dette sammen, sier Stine Warren, småbarnsmor og lærer til TV 2.

Fredag hadde familien et «frokostmøte» om hva de skulle gjøre om regjeringen velger å åpne skolene igjen.

– Vurderer skoleåpning

I et intervju med TV 2 onsdag åpnet kunnskapsminister Guri Melby (V) for flere ulike måter å løse skolefloken.

Blant mulighetene regjeringen vil vurdere, er å åpne opp for noen klassetrinn, fordele skoledagen mellom trinn, at klasser fordeles utover flere klasserom, og å prioritere sårbare barn og vurdere hvilke barn som har mest behov for å være på skolen fysisk.

HJEMME: Om de må, vil foreldrene Andreas og Stine Warren bli innendørs over sommere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kunnskapsministeren understreker at regjeringen vil vente på forslag fra en ekspertgruppe fredag før det tas en avgjørelse. Forslaget til ekspertgruppen vil først bli kjent 8. april.

Melby understreker at målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig så lenge smittevernhensynet tilsier det, og for mange begynner det å haste.

Blir borte fra skolen til høsten om de må

Warren blir overrasket om skolene nå åpner opp igjen. Om skolene åpner igjen, delvis heller fult, vil småbarnsmoren nekte alle barna å dra på skolen.

– For oss er det helt uaktuelt å sende barna på skolen i en sånn situasjon. Vi har personer i huset som er viktigere enn at barna kommer ut i skolen. Vi får også gjort jobben vår hjemmefra. Det er ikke hensiktsmessig at barna skal på skolen hvor det er en risiko, sier Warren.

– Selv om vi har det fint her hjemme, så savner barna skolen. Men om det er nødvendig så blir barna i hus frem til høsten, fortsetter hun.

Warren, som selv jobber som lærer, synes det er merkelig om regjeringen nå åpner skolene. Hun mener man risikerer å sette hele dugnadsprosjektet i spill.

– Hvis skolen åpner nå over påske, blir jeg veldig overrasket. Det er foreløpig ingenting som tilsier at viruset er på vei nedover. Om man sender barna på skolen igjen nå, også blomstrer viruset opp igjen, er jo alt forgjeves. Den sjansen kan man ikke ta, mener familiemoren.