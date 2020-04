– Noen bruker frykt for korona til å tjene penger

– Det vi har sett den siste tiden er at noen prøver å utnytte frykten for koronaviruset til å tjene penger og markedsføre produkter og tjenester, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har merket en sterk i økning i at flere bedrifter utnytter korona-krisen til å tjene penger. Tidligere i mars varslet tilsynet en «krig» mot selskaper som bruker frykt for viruset til reklame.

Bare på den siste tiden har de foreslått like mange vedtak som de normalt gjør på et helt år.

– I løpet av et vanlig år fatter vi kanskje opp mot fire eller fem vedtak om gebyr, så det er ikke noe vi gjør daglig. Men bare siden koronaviruset kom til landet har vi fem saker, hvor av tre av de allerede har endt med varslet gebyr på mellom 400.000 og 250.000, sier Haug til TV 2.

– Vi har mottatt mange tips om korona-relatert reklame. Sakene hvor vi har varslet overtredelsesgebyr er veldig klare lovbrudd, utdyper direktøren.

Forbrukertilsynet varsler firmaer om bot som firmaet må svare på. Etter dette bestemmer tilsynet om boten blir stående, basert på tilsvaret de får.

Hevdet vitaminer beskytter mot koronavirus

Tidligere i mars måned har tilsynet varslet to tiltak.Fredag får TV 2 opplyst at et tredje firmaet har fått et varsel om et nytt vedtak.

Altshop.no har fått varsel på 250.000 kroner i bot fordi de i en reklame hevder produktene dems beskytter mot koronaviruset, opplyser Forbrukertilsynet til TV 2.

– Det er et alvorlig brudd på markedsføringsloven når man bruker en hendelse i samfunnet til å aggresivt markedsføre et produkt. I denne situasjonen utnytter man at folk kan ha nedsatt dømmekraft fordi man frykter å bli smittet med koronavirus, sier Haug i Forbrukertilsynet til TV 2.

– Helsemyndighetene er klare, det finnes ingen produkter som gjør deg immun mot koronaviruset. Reklamen gir et inntrykk om at man kan kjøpe en pille, også er man beskyttet. Dette er lureri, sier Haug.

Eier av firma: – Urimelig høyt gebyr

Eier av Altshop.no, Anders Dreyer, sier de har fjernet reklamen etter at Forbrukertilsynet tok kontakt.

– Det var aldri vårt ønske om å bruke korona som et salgstriks. Vi har fått en del råd fra leger om at helsekostproduktet ville hjelpe kundene våres ved å styrke immunforsvaret. Vi vil alltid følge loven så godt vi kan, men her har det vært noen spesifikke ting som vi i utgangspunktet ikke trodde var overtramp på loven, forklarer eieren til TV 2.