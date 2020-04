– Foreløpig har vi produsert og levert ut mellom 60- og 70.000 liter, sier Morten Dale.

Han viser oss rundt i lokalene på Flesland, like ved flyplassen i Bergen. Rundt står pallevis med femlitersdunker, alle fylt til randen med blank sprit. Ansatte jobber på høygir rundt ham, kun avbrutt av en og annen kunde som stopper innom for å hente noen liter av det de har produsert.

– Det er helt eventyrlig, jeg tror det nesten ikke, smiler gründeren.

– Rimelig sprøtt

Situasjonen er totalt forandret på bare en uke. Da TV 2 fortalte om selskapet i slutten av mars, var alle ansatte, med unntak av fabrikksjefen, permittert.

MORGEN TIL KVELD: Megründer Morten Dale forteller om lange, men givende arbeidsdager. FOTO: Chris Ronald Hermansen/TV 2

Gin-salget stupte, og fremtiden så mørk ut. Så fikk gjengen bak Bareksten Gin en idé.

De ville gjøre spriten sin, som de har jobbet i årevis for å gi best mulig smak, helt udrikkelig.

– Når jeg nå står med produktet i hånden, så kort tid etter at vi fikk idéen, oppleves det rimelig sprøtt, ler Dale.

Livsviktig for noen

Koronakrisen har ført til mange endringer i samfunnet. En av dem er at det er enormt behov for desinfeksjonsmidler, både til hender og overflater.

Det har ført til at det har blitt vanskelig for mange å få tak i de nå edle dråpene.

– Dette betyr at vi kan sikre ren, trygg produksjon noen dager til, sier Håvard Lundekvam, regiondirektør i Mesterbakeren.

Han er en av kundene som stikker innom fabrikken, laster inn noen kanner med håndsprit, og kjører igjen.

Rema vil kjøpe til 640 butikker

Men gjengen på Flesland har også tiltrukket seg større kunder.

– Vi ser på dette som et kinderegg av fordeler, vi får håndsprit, de får mye arbeid og vi kan trygge forholdene for ansatte og kunder i butikken, sier regiondirektør i Rema, Arild Remme.

ALL-IN: Rema-sjef Arild Remme utelukker ikke at dagligvare-giganten vil utvide avtalen de har med spritprodusenten. FOTO: Chris Ronald Hermansen

Rema-kjeden vurderer nå å inngå en nasjonal avtale som gjelder levering av håndsprit til alle landets butikker.

– I første omgang er dette en lokal satsing, men så går vi videre nasjonalt etter hvert som de får opp volumene sine, sier Rema-sjefen.

Også Bybanen i Bergen har kjøpt inn håndsprit fra gin-ekspertene.

PÅ SKINNER: Driftssjef i operatørselskapet som driver Bybanen, Keolis, Rene Molijn, sier at de kommer til å kjøpe mer sprit av gjengen på Flesland. FOTO: Chris Ronald Hermansen

Fikk jobben tilbake

Det som begynte som en sprø idé har nå medført at alle ansatte er tilbake i jobb, og ifølge sjef Dale må selskapet også utvide staben.

JOBBEN TILBAKE: Eliane Tellevik er en av de ansatte som ble permittert da koronakrisen smalt. Nå er hun tilbake i jobb, med nye oppgaver. FOTO: Chris Ronald Hermansen

En av de ansatte på fabriken, Dominic Potts, er glad for å ha fått jobben sin tilbake. Selv om den er litt annerledes, enn det han var vant til.

– Det er full fart og nye utfordringer, men det er kjempegøy. Det er utrolig kjekt å føle at man bidrar til å lage noe som samfunnet virkelig trenger nå, sier han.

Sjefen selv tør ikke spå hvor lenge det blir til at gin igjen fylles i de mange beholderne på Flesland. Men han tror det kan ta måneder.

– Vi selger noe gin ennå, men vi kommer til å satse på håndsprit så lenge det er behov. Vi ser for oss at dette kan medføre mye arbeid for oss i opp mot et halvt år fremover, vi skal jobbe på, sier gründeren.