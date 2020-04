Mandag denne uken oppfordret helseminister Bent Høie (H) alle som trenger helsehjelp om å oppsøke fastlege og sykehus som vanlig.

Men ved landets største sykehus opplever de fortsatt at pasienter er redde for å oppsøke dem.

– Ja, dessverre gjør vi det, og dette bekymrer oss, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved OUS i en e-post til TV 2.

– Det er viktig at pasienter med kritisk sykdom eller uavklarte tilstander blir utredet i tide, og ikke unnlater å søke helsehjelp. Vi har nå etablert gode rutiner med hensyn til smittevern og smitterisiko, så det skal være helt trygt å oppsøke sykehus nå, fortsetter hun.

Bedre kapasitet enn ventet

Ved OUS opplever de at nedgangen i ordinære henvisninger gjør at de nå har fått bedre kapasitet enn forventet, opplyser Myhren.

– GOD KAPASITET: Hilde Myhren sier de per nå har god kapasitet.

Hun forklarer at de utsetter det som kan vente av planlagt behandling og operasjoner, men at de prioriterer pasienter der det kan være risiko for prognosetap eller vesentlig funksjonstap.

– Planlagte operasjoner, der det kan være en betydelig risiko for etterfølgende behov for intensivbehandling, søker vi nå å utsette. Men vi prioriterer pasienter der det kan være risiko for prognosetap eller vesentlig funksjonstap, sier Myhren.

Behandler 50 personer

50 personer er i dag innlagt på OUS med koronasmitte. 18 av disse får intensivbehandling, og 16 pasienter får behandling med respirator.

Antallet intensivpasienter er ikke høyere enn vanlig, ifølge Myhren.

– Forskjellen er bare at det idag er covid-19-pasienter, i stedet for pasienter som trenger intensivbehandling etter øyeblikkelig hjelp eller planlagt kirurgi, forklarer hun.

– Antallet pasienter fra de to sistnevnte gruppene er redusert, dels på grunn av redusert aktivitet ute i samfunnet, og dels grunnet en styrt reduksjon i elektiv virksomhet.

Legeforeningen bekymret

Også Legeforeningen er bekymret for at folk ikke oppsøker lege i tide på grunn av koronakrisen.

– Det er en stor bekymring i hele helsetjenesten, fra fastleger til spesialister, for at folk kan utvikle alvorlige sykdommer, sa president Marit Hermansen i Legeforeningen til NTB tidligere denne uken.

– Det er fortsatt kapasitet i helsevesenet til å behandle sykdommer som hjerte- og karsykdommer og andre helseproblemer, understreker hun.