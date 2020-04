Folk har blitt veldig mye flinkere til å planlegge innkjøpene, sier Vinmonopolets kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

– Vi selger mer per kunde. Torsdag, for eksempel, solgte vi omtrent det samme som vi gjør på en normal fredag. Det interessante er at vi hadde 80.000 færre kunder enn en vanlig fredag, sier Nordahl.

En vanlig fredag om vinteren er 220.000 kunder innom landets Vinmonopol-utsalg, mens antallet kunder var 140.000 på torsdag.

– Det er en god illustrasjon på at folk planlegger innkjøpene sine og kanskje også hjelper hverandre slik at folk i risikogruppen unngår handleturer. Det er ekstremt rasjonelt og viser at folk har evnet å snu seg rundt under koronakrisen, sier Nordahl.

Økning på bydelspol

Et annet utslag av den ekstraordinære situasjonen er at folk handler på andre polutsalg enn de vanligvis gjør. Polutsalg i hyttekommuner vil av naturlige grunner få laber påsketrafikk.

Men også sentrumsbutikker som for eksempel Oslo S, Oslo City, Paleet og Steen og Strøm opplever en ganske betydelig nedgang. Salget har flyttet seg til bydelspol og utsalg i pendlerkommuner.

På Kolbotn forventer butikksjef Hege Rugaas stor pågang i dagene før Vinmonopolet stenger onsdag klokken 15.

– Kom så tidlig som mulig. Det er mindre folk om formiddagen enn om ettermiddagen, sier Rugaas til TV 2.

Butikksjefen sier til Østlandets Blad at de har fulle lagre og at det ikke er noen fare for at de skal gå tomme. Men som på alle andre polutsalg, har også de innført restriksjoner på hvor mange som kan være inne i butikken samtidig. Det kan føre til køer om mange kommer samtidig.

– Vi slipper inn 20 til 25 kunder om gangen. I fjor hadde vi 750 kunder om dagen i dagene før påske, og jeg er spent på hvor mange som kommer i år, sier hun.

Skryter av kundene

Vinmonopolet opplever økt salg ettersom restauranter og barer er stengt, grensehandelen har opphørt og taxfreesalget omtrent er fraværende. Men Nordahl sier det likevel er noe nøkternt over handelen.

– Det er ikke snakk om hamstring eller panikk. Folk har endret handlemønsteret, og det er vi takknemlige for. Vi ser at folk handler mer når de er på butikkene og at mye salg er flyttet fra fredag og lørdag til tidligere i uken. Det er all mulig grunn til å understreke at folk har opptrådt ekstremt rasjonelt så langt, sier Jens Nordahl.

Og hva er det så folk kjøper mer av under koronakrisen? Svaret er pappvin.

Kartonger med rød og hvit vin står for omtrent hele omsetningsøkningen så langt i de tre «korona-ukene».

De aller fleste av Vinmonopolets utsalg stenger klokken 15 onsdag og har stengt skjærtorsdag og langfredag. Påskeaften er det en ny mulighet for å handle på Vinmonopolet.