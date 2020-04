Kommer med klar ferie-oppfordring til nordmenn

Fredag morgen ble det klart at Utenriksdepartementet (UD) forlenger reiserådene fra 14. mars.

Det betyr at de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land – på ubestemt tid.

Dette fører til usikkerhet for både forbrukere, reiseselskaper og forsikringsselskaper. Tidligere har reiserestriksjonene hatt en sluttdato, som gjorde at de fleste parter kunne forholde seg til en tidsperiode av gangen.

Usikker på varigheten

Pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i UD sier til TV 2 at reiseråd fra UD vanligvis ikke har en sluttdato.

– De gjelder til de blir opphevet eller endret, og det er umulig å si når det blir. Reiserådet blir endret eller opphevet etter en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen for norske reisende, sier Haavardsdatter.

Hun oppfordrer alle reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no, og å følge med i både sosiale og tradisjonelle medier.

UD presiserer at de ikke kan si noe om hvilke reiseråd som vil gjelde i sommer, og at dette er noe som vurderes fortløpende.

– Hvis norske borgere reiser til utlandet til tross for reiserådene, kan de ikke regne med konsulær bistand fra UD eller norske myndigheter, legger hun til.

– Vent med å avbestille

Har man flybilletter etter en planlagt ferietur fram i tid, mener jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet at det kan lønne seg å vente med avbestilling av enkelte billetter.

Dagens regelverk sier at man ikke kan kreve pengene tilbake dersom man avbestiller en lavprisbillett som ikke er refunderbar eller kan ombookes. Dette med unntak av skatter og avgifter, som kan kreves refundert.

JURIST: Caroline Skarderud i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Dersom man i stedet venter og flyselskapet kansellerer, vil man ha krav på å få refundert hele beløpet man har betalt for billettene, forklarer Skarderud.

Hvis man har kjøpt billettene sine før koronakrisen, så vil reiseforsikringen kunne dekke kostnadene når UD fraråder reise.

– I slike tilfeller er det lurt å kontakte forsikringsselskapet. Vi anbefaler å følge med på oppdatert informasjon på forsikringsselskapenes nettsider, sier Skarderud.

Kan kreve tilbakebetaling

Hvis flyselskapet selv innstiller flyvningen, har man alltid valget mellom refusjon og ombooking. Dette må kreves hos flyselskapet via deres hjemmesider.

Men også flyselskaper har økonomiske utfordringer om dagen, som en av de hardest rammede bransjene.

– Om flyselskapet nekter å tilbakebetale, og man har betalt med kreditt via et Visa eller Mastercard, kan man kontakte banken og kreve tilbakebetaling via dem, sier Skarderud.