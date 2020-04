Slik blir påskeværet

Selv om hytteturer og reiseplaner ser ut til å bli lagt på is denne påsken, er det likevel enkelte som kan nyte en varm og solrik påske i husets solvegg.

For andre blir det en urolig start på påskeferien, værmessig.

Meteorolog Roar Teigen sier værvarselet inn mot helligdagene er noe usikkert, men sier vi ikke vil få det vanlige påskehøytrykket dette året.

– Sett landet under ett vil det bli et mildt, vindfullt og urolig påskevær, sier han.

Han sier det er den nordlige delen av landet som vil få det dårligste været, mens Sør- og Østlandet vil få det beste været. Her vil det likevel ikke være like bra vær, flere dager på rad.

– For Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge vil det være inne-påskevær. Det er kanskje ikke det verste, denne påsken, sier han.

Fin bypåske

Det bekrefter også vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen. Han er ikke i tvil på hvem som blir påskens store værvinner.

– Det området som ligger best an er definitivt Østlandet, slik det ser ut nå, sier han fredag formiddag, og legger til:

– De tradisjonelle utepils-bildene på sosiale medier tror jeg kun blir å se fra Aker brygge.

Han sier det kan passere en og annen regnbyge i korte perioder, men at det stort sett vil være pent vær fremover.

Dermed ser det ut til å bli en fin bypåske for innbyggerne på Østlandet. Hansen tror ikke man går glipp av så mye, ved å være hjemme.

Bra vær for båtfolket

For mange er pussing av båt og båtslipp en viktig del av påsken. Under pressekonferansen onsdag ettermiddag sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland at det er lov å bruke båten, så lenge man tar noen forhåndsregler.

– Så lenge man er frisk, kan det være veldig bra å være på sjøen. Man må sørge for at motoren er vedlikeholdt slik at man ikke må tause i land, unngå de lengste turene, ha nok drivstoff, bruke redningsvest og se an vær og vind, sa hun.

For Østlandet sin del sier Hansen at påskeværet ser bra ut for å ferdes til sjøs.

– Selv om det kan blåser litt, ser været fint ut til både båtpuss og båtslipp, sier han.

Urolig vær

Ifølge Hansen vil det være veldig urolig vær i resten av landet. Utenfor kysten fra Vestlandet og nordover ligger det kraftige lavtrykk. Derfor vil store deler av landet bli preget av mye vind.