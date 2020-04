Arist og komiker Tommy Steine (50) har blitt tilkallingsvikar på Kiwi på Hagan.

– Jeg har jo sett at Kiwi der jeg bor har hatt ekstremt mye å gjøre, derfor gikk jeg dit og tilbød mine tjenester. Jeg har fått en fornyet respekt for butikkarbeidere. Herregud som de jobber, sier Steine til TV 2.

Han forteller Romerikes Blad, som først omtalte saken, at han sammen med sønnen Eirik (22) sendte inn en åpen søknad til butikken.

Denne uka begynte de begge opplæring i butikken på Hagan i Nittedal.

– De var glad for forespørselen, så nå har jeg fått grønne klær og klar for min lille dugnadsinnsats for dette landet, sier Steine.

Videre forteller han at han ble gjenkjent av flere kunder, og sier at de syntes at det var morsomt å se ham i en slik jobb.

– Det er en beinhard jobb, så jeg har all respekt for butikkarbeidere som står der og smiler uansett hva. Jeg må være et av de mest håpløse tilfellene Kiwi har hatt, men jeg skal gjøre mitt for å bidra under denne dugnaden, sier han til TV 2.

– Det er ikke tull

1. april la Steine ut et innlegg på Facebook hvor han fortalte at han har begynt som vikar i en Kiwi-butikk.

Mange spurte om det var en aprilspøk.

«He, he, tenkte ikke på datoen i dag🙈 Men jeg lover at dette ikke er aprilspøk. Synes vel det hadde vært litt drøyt å bruke krisen til det ... Så det er ikke tull, jeg har meldt meg som ringevakt på Kiwi her på Hagan. Dette fordi jeg også ønsker å gjøre det jeg kan i dugnaden! #allemåbidra #amatørinyjobb».

Null i inntekt

Steine har jobbet som artist og komiker i over 20 år, men han er nå permittert og har null i inntekt.

GOD LATTER: «Skal vi danse»-programleder Tommy Steine i munter dialog med deltaker Finn Schøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Alle oppdragene han har hatt frem til august er blitt avbestilt på grunn av koronapandemien.

På spørsmål fra TV 2 om han kommer til å fortsette på Kiwi til høsten, ler han og svarer dette:

– Nei, det tror jeg verken jeg eller Kiwi har noe å vinne på at jeg fortsetter. Jeg er ikke særlig flink, men jeg gjør så godt jeg kan.

Steine har også meldt seg på landbrukstjenester.no, hvor man kan bistå bondelaget.

– Jeg kan bidra hvis bøndene trenger hjelp med våronna. Det er bare å ta kontakt, sier han.

Vinn-vinn for alle

Kiwisjefen på Hagan setter pris på at folk ønsker jobb i disse dager.

– At vi kan hjelpe andre som er permittert er bra, og det er hjelp for oss. Det er godt med ekstra arbeidskraft i disse dager, sier butikksjef Eivind Michalsen til Romerikes Blad.

Senkveld-kjendis

Tommy Steine har jobbet som komiker siden 1994, og han ble for alvor kjent i 2001 som programleder i TV 2-programmet «Senkveld med HC og Tommy».

I 2006 var han programleder i «Skal vi danse» sammen med Guri Solberg (43).

Fra 2007 til 2009 var han programleder i «Allsang på grensen», og deltok året etter i kjendisversjonen av «71 grader nord». I 2017 var han å se som deltaker i «Skal vi danse».