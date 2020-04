Boligpris-fall i mars

– En noe svakere prisutvikling er ikke bekymringsfullt så lenge hjulene går rundt og aktiviteten i markedet er god. Omsetningsvolumet er lavere fordi det er færre som kan kjøpe og færre som vil selge, og denne tilstanden vil vedvare så lenge de strenge korona-tiltakene virker, sier Geving.

NEF tror ikke at markedet vil stoppe opp så lenge folk har behov for å bytte bolig og flertallet av befolkningen ikke opplever inntektsbortfall.

– Blir en spesiell påske

Undersøkelsen «meglerinnsikt» avdekker at eiendomsmeglernes markedsforventninger varierer sterkt mellom de ulike landsdelene.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerdorbund. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Meglerne i Rogaland, Sørlandet og Oslo er noe mer bekymret for utviklingen enn landet for øvrig, mens meglerne i Nordland og Østfold er minst bekymret for utviklingen, sier Geving.

Han er tydelig på at årets påske blir annerledes for boligmarkedet enn tidligere.

– Et normalt marked stilner inn mot påske, før det kommer et stort vårslipp av boliger i ukene etter påske. I år blir påsken spesiell. Palmesøndag er det planlagt 325 visninger i Oslo og 270 visninger i Viken. Det betyr at vi får et ualminnelig høyt aktivitetsnivå i påskeuken, sier Geving.

– Dette innvarsler samtidig at det trolig kommer et oppsving i boligtilbudet over påske, selv om vi ikke forventer normale omsetningsvolumer i ukene som kommer.