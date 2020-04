Våren er en hektisk tid for de fleste av oss. Det er mye som skal fikses både ute og inne. Denne våren er i tillegg temmelig uvanlig for mange.

De vante rutinene settes på en skikkelig prøve. Da er det fort gjort at ting glipper. For eksempel dette med hjulskift på bilen. I fjor viste en undersøkelser utført av If forsikring at rundt 20 prosent av bileierne ikke hadde fått tatt av vinterhjulene i mai.

Samtidig meldte dekkforhandlere Broom var i kontakt med om at svært mange ikke hadde hentet ut sommerhjulene sin fra dekkhotell, men kjørte rundt på vinterdekk hele sommeren.

Ikke ulovlig og ikke smart

Du skjønner hvor vi vil? Jo, det er lett å drøye hjulskiftet litt. Til i morgen kanskje, til helgen, eller til neste uke ... Og slik går dagene. Den ene ukena går – den andre kommer, og bilen ruller fortsatt på vinterhjulene.

Kanskje bør vi alle forsøke å gjøre noe med dette i år?

Nå må det legges til å at bruke piggfrie vinterdekk på sommeren ikke ulovlig, men det frarådes absolutt. Piggfrie vinterdekk har en annen og mykere gummiblanding enn sommerdekk. Det gjør at de slites unødig fort på sommervarm asfalt.

– Best på grusveien til hytta – men dårligst sikkerhet på vanlig vei

Tenk sikkerhet

Slitasje er én ting. En annen – og langt viktigere sak – er at de piggfrie vinterdekkene har langt dårligere veigrep og kan skape direkte farlige situasjoner. Allerede fra under 10 varmegrader forringes de piggfrie dekkenes egenskaper betraktelig.

Grunnen er at vinterdekk har gummi som er beregnet for lave temperaturer. Jo varmere det blir, desto mykere blir dekkene. Da får man i tillegg til lengre bremsestrekning, mer ustabilitet, dårligere drenering og økt fare for vannplaning.

Det gir bilen andre kjøreegenskaper, som kanskje ikke merkes så godt i det det daglig, men som kan være helt avgjørende i en kritisk situasjon eller en unnamanøver.

Jo varmere det er i været, jo skumlere er de piggfrie dekkene. Selv slitte sommerdekk er bedre enn disse.

– Det finnes ikke noe som heter helårsdekk

Denne illustrasjonen gir et bilde på forskjellene i bremselengde mellom sommer- og vinterdekk

Skummel økning i bremselengde

Beregninger som er gjort, viser at et piggfritt vinterdekk i 80 km/t og 6 varmegrader gir 12 meter økt bremselengde i forhold til et sommerdekk. I 50 km/t og i 20 varmegrader, øker dette til hele 14,5 meter. Marginene er skjebnesvangre og det kan i ytterste konsekvens stå mellom liv og død.

Også på våt asfalt er de piggfrie dekkene dårlige, da faren for vannplaning øker betraktelig.

Så om du fortsatt har de piggfrie dekkene på bilen, bør du nok skifte dem ut med sommerdekkene snarest.

Video: Derfor er det ikke greit å kjøre med vinterdekk om sommeren